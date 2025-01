Madame Xanadu (parte 1)

Desde hace algunos meses, con Ailén Zunino, de ¨El Sucucho Comiquero¨, reflexionamos sobre las brujas en los comics. En esa búsqueda y esas ganas de pensar en la historieta desde una perspectiva crítica en relación con las mujeres con poderes mágicos y el mismo concepto de bruja en el pasado y en la actualidad, nos topamos con Madame Xanadú. Esta serie de Vertigo, publicada entre 2007 y 2011, con guiones de Matt Wagner y dibujos de Amy Reeder Hadley, fue bastante popular en Estados Unidos, donde obtuvo buenas ventas y nominaciones destacadas a los Premios Eisner.

¿Quién es Madame Xanadu?

Se trata de un personaje de larga data dentro de DC y su continuidad. Xanadu debutó en en el nº1 de Doorway to Nightmare, en Febrero de 1978. Diseñada por Michael William Kaluta a pedido del editor Joe Orlando, se trata de una adivina del tarot (que luego veremos también en su faceta más de bruja) basada en el personaje literario de Nimue Inwudu, esto es, La Dama del Lago, de las leyendas artúricas. En un principio, no tuvo un nombre oficial. Más adelante sería llamada «La Caridad», para finalmente tomar el manto de Madame Xanadu.

Desde su primera aparición hasta el inicio de su propia serie, Madame Xanadu no fue más que una bruja que en ciertas ocasiones fue llamada para ayudar a otrxs superhéroxs con habilidades mágicas. Es hermana de Morgana, la reconocida hechicera de Camelot y en la etapa de New 52 aparece como la madre de Doctor Destiny. Xanadu ha sido miembro de los Demon Knights, la Justice League Dark, los Sentinels of Magic y el efímero Spirit Squad.

Además de su aparición en la serie animada de Young Justice, la personaje también formó parte de la serie Swamp Thing, de la desaparecida plataforma de streaming DC Universe, interpretada por la actriz Jeryl Prescott.

Madame Xanadu en Vértigo

Con la propuesta del editor Bob Schreck de contar historias más adultas del personaje, Xanadú pasó a Vertigo en 2007. Schreck buscaba rehacer totalmente al personaje, y convocó a Matt Wagner para capitanear el proyecto. En un primer momento, Wagner solo estaba interesado en participar como guionista en el primer arco, pero finalmente continuó en la serie. Kaluta, el creador original de la adivina, colaboró con Wagner en la segunda parte de la saga.

El primer número de la serie de Vertigo arranca con la presentación del origen de Xanadu, quien no tomará ese nombre hasta más adelante. Presentada como la ninfa Nimue, en seguida conocemos que es la hermana de Morgana, quien tiene intenciones de terminar con Camelot, el Rey Arturo y toda su mesa redonda.

Ambas hermanas están enfrentadas y ven el mundo de diferente manera. En un Camelot al rojo vivo, al borde de la destrucción, la gente común, del pueblo y los druidas piden ayuda a Nimue, quien pese a sus esfuerzos no conseguirá salvar el castillo ni el reino. Morgana quiere venganza y nada mejor que enviar a su hijo Mordred para terminar la tarea.

Nimue, de alguna manera, sabe del destino de Camelot y tiene una relación algo turbia con el mago Merlin, a quien deberá traicionar. Esa será una de las cuestiones que hará que tenga que abandonar el reino y dará comienzo a sus aventuras por el mundo y por momentos históricos icónicos de Europa y Asia.

En su viaje personal, se encontrará con varixs personajes bastante clásicos de DC. Entre ellxs, Phantom Stranger, quien siempre se presentará como el polo opuesto a la adivina. Ese ¨desconocido¨ ya se presentará ante Nimue en Camelot, para constituirse como el gran ser misterioso y sobrenatural de toda la serie al que nuestra protagonista tendrá que leer constantemente entre líneas, puesto que su misión es el centro de su existencia. ¿Acaso ese fantasma será quien ejecute todos esos eventos y tragedias que Nimue tenga que presenciar e intervenir a través del espacio y del tiempo? A lo largo de la trama, todos los encuentros entre la adivina y el fantasma no serán más que conflictos… No será otro que Phantom Stranger quien influirá en ella para consumar su traición a Merlin.

Entre otrxs personajes, la adivina se cruzará con el demonio Etrigan, el mago John Zatara (el padre de Zatanna), Jim Corrigan (el Spectre), y hasta Death. Si, nada más y nada menos que la hermana de Sandman.

La serie cuenta con apariciones de personajes más allá de DC, los cuales tienen participación en función de la época y el espacio en el que tendrá lugar la aventura o desaventura de la adivina. Entre ellxs, se puede nombrar a María Antonieta, Jack el Destripador y el emperador mongol Kublai Khan. En su encuentro con este último personaje, será cuando Nimue tome el nombre de Madame Xanadu, nombre del sitio donde residía el emperador.

Un poco sobre Madame Xanadu

Sin dudas, Xanadu es un personaje muy complejo, con varias capas.

Empecemos por sus habilidades. Por un lado, cuenta con una gran sensibilidad sobrenatural para desempeñarse en el ocultismo, como lo es el tarot. En los primeros números de hecho, ella es presentada principalmente como una adivina. Con las cartas del tarot, ella se conoce a sí misma, reconoce y asimila sus sentimientos y puede ver el futuro de quienes le rodean. Ella sabe (o intuye) lo que va a pasar y de alguna manera no parece sorprenderse ante los acontecimientos. Muestra siempre una mirada plácida y relajada, más allá de alguna viñeta en la que se enfrenta a su hermana o al mismo Merlin.

Entre otras facultades extraordinarias, puede hacer levitar objetos, tiene la capacidad de la teletransportación y de expulsar demonios, tal como se puede ver en las primeras páginas de la serie, cuando destierra a Etrigan. Xanadu tiene muchos libros de ocultismo y se encuentra rodeada de objetos mágicos. Entre otras cosas que suele ¿coleccionar? se encuentra una serie de recipientes repletos de entes malvados, de los que ella es algo así como la vigilante y protectora.

Entre sus superpoderes, probablemente el que más se destaque sea su inmortalidad. Pero no solo eso, sino también su capacidad de mantenerse extremadamente joven. Sin dudas, eso es algo que le atrae a Merlin, quien quiere saber su secreto. Entre nos, se trata de un pacto que hizo con la muerte, algo que se desarrollará a lo largo de la serie. Básicamente, se trata de una personaje prácticamente imposible de matar inclusive por lxs seres más poderosxs de DC.

En lo que respecta a su personalidad, Xanadu pasa de ser una ninfa algo inocente para volverse, número a número, un ser capaz de leer la realidad, a las personas que la rodean y, por ende, los futuros que visibiliza. El Phantom Stranger contribuirá en este sentido, puesto que la pondrá a prueba en muchas circunstancias y la hará dudar de lxs demás y de sí misma. Los diferentes contextos históricos en los que vivirá la adivina también aportarán a su crecimiento, puesto que la harán reflexionar sobre la realidad y hasta alertar a ciertxs personajes de la historia sobre ciertos sucesos.

(muy pronto, la segunda parte)