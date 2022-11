Popeye (parte 3)

En 1935 Popeye sale en busca de la Fuente de la Juventud. Allí se encontrará con otro de sus personajes secundarios: Toar (o Bruton), un hombre de las cavernas que es inmortal por beber continuamente de las aguas de la fuente y que originalmente es el esbirro de la que custodia el lugar: nada menos que la hermana de la Sea Hag. Tras varias peleas recurrentes (y largas, porque Torg es digno rival de Popeye en cuanto a fuerza), deciden que es mejor ser amigos y se va con él a la civilización, lo que continuamente lo deja en la típica situación de “pez fuera del agua que resuelve todo a lo bestia”.

Al año siguiente, de otra caja recibida por nuestro marinero sale Eugene the Jeep. Eugene es un animal desconocido que se alimenta de orquídeas y que tiene la particularidad de tener un cerebro cuatridimensional (en vez del normal tridimensional) que le da varios poderes mágicos, como la de poder desaparecer y aparecer a voluntad, teletransportarse y la habilidad de predecir el futuro moviendo la cola. De hecho en una aventura sus poderes dejan paralizada y momificada a la Sea Hag. Según Bud Sagendorf, en ese momento ayudante de Segar, el nombre Eugene fue decisión suya como pulla contra un rival amoroso por las atenciones de una de las hijas de Segar (que también le interesaba a Sagendorf). El otro dato es que la versatilidad en los poderes del personaje habrían sido el motivo para nombrar Jeep al auto todoterreno que se haría conocido primero por servir al ejército estadounidense a partir de la Segunda Guerra Mundial para después convertirse en el primer vehículo 4×4 vendido masivamente en el mundo.

El último gran personaje secundario creado por Segar sería Poopdeck Pappy, el papá de Popeye, que es idéntico a él excepto en que usa barba. Aparentemente, el motivo de su creación tenía que ver con un pedido del King Features Syndicate de que Popeye (a estas alturas uno de sus personajes más populares) fuera más respetable y menos pendenciero. Segar respetaría esto a su modo, al inventar una versión mas jodida de Popeye en la persona de su papá. Que es un tipo de lo peor: mujeriego, ladrón, malhablado y que no tiene empacho en pegarle a las mujeres y. De hecho, al principio ni siquiera quiere reconocer a su hijo, hasta que la sangre tira más y acepta a regañadientes su paternidad.

Todos estos personajes aparecen en menos de una década donde Segar parece completamente tocado por el genio. Podríamos delimitar tres tipos de historia que desarrolla Segar en sus aventuras diarias: por un lado las expediciones a lugares extraños para conseguir un tesoro; en segundo lugar las historias donde Popeye termina gobernando o interviniendo en algún país extranjero, que normalmente son una excusa para una sátira política y social descarada (y muy cínica); y en tercer lugar las historias donde el comportamiento honesto aunque poco refinado de Popeye choca con las expectativas sociales, lo que genera comedias de situación muy sólidas. Y en las páginas dominicales (ajenas normalmente a la continuidad de la tira diaria) muy seguido tenemos los intentos de Wimpy para lograr estafar a Roughhouse (el dueño del bar donde normalmente asiste Popeye) o a alguien y conseguir comerse de arriba unas hamburguesas.

Encima el dibujo animado, que había comenzado en 1933 de la mano de los estudios Fleischer, había resultado en un éxito absoluto, al punto de convertir a Popeye en el principal rival de los cortos de Walt Disney, y darle un reconocimiento único al personaje que traspasó las fronteras. Para fines de la década de 1930, el “Thimble Theatre starring Popeye” era publicado en más de 600 diarios solo en Estados Unidos, con ediciones en diferentes países como Italia (donde se lo llamaba Braccio di Ferro), España y Argentina (donde se lo va a conocer en principio como Espinaca). El merchandising de Popeye también marchaba viento en popa.

Para Segar todo parecía marchar correctamente… hasta que en 1937 la realidad se le cruza de una manera letal. Diagnosticado con leucemia, abandona la tira por un tiempo mientras es sustituido por Doc Winner, dibujante de planta del King Features. Retoma por un tiempo en 1938, pero el cáncer no remite. Su última tira diaria aparece el 23 de Mayo de 1938, mientras que su última plancha dominical se publica el 2 de Octubre de ese año (las planchas dominicales debían entregarse con más anticipación). Once días después, el 13 de Octubre de 1938, E. C. Segar fallece a los 43 años de edad. El marinero tuerto se queda sin padre. Pero Popeye continuó…

SUCEDER A SEGAR

La enfermedad de Segar había permitido al King Features Syndicate tener a mano un reemplazo listo en caso de que -como pasó- el autor muriera. De hecho, ya en 1937 el dibujante Charles “Doc” Winner y el guionista Tom Sims se habían hecho cargo de una aventura del marino mientras Segar luchaba contra el cáncer. Tras su muerte (y tras un par de semanas donde Joe Musial, dibujante de planta del King Features, se ocupó del reemplazo de emergencia) Winner y Sims continuarían las historias de Popeye. Detengámonos un poco en ellos.

Charles Winner (conocido como “Doc” Winner) había nacido en 1885 en Pennsylvania. Había trabajado en animación y en el departamento de ilustración de los diarios cuando en 1918 entró a trabajar dentro del departamento de arte del King Features Syndicate, como dibujante de planta, donde permanecería hasta 1956. Uno de sus trabajos era ser el reemplazo de cualquier tira que se quedara temporalmente -por una razón u otra- sin dibujante. Como dijimos ya había sido el dibujante fantasma de Segar mientras este se trataba contra el cáncer y su trabajo había sido lo suficientemente sólido para ser la primera elección como nuevo dibujante de Popeye. Sin embargo, al mismo tiempo había empezado una tira propia, “Elmer” – una amable historieta protagonizada por niños- y eso, sumado a sus tareas como dibujante de planta, hicieron imposible que siguiera como dibujante del Thimble Theatre. Para 1939, dejaría el trabajo. Seguiría con Elmer y, más adelante, también sería el dibujante de “The Katzenjammer Kids”. Fallecería en 1956.

Tom Sims había nacido en 1898 en Georgia. Empezó como periodista y fue Marine. Combatió en la Primera Guerra Mundial y ganó un Corazón Púrpura (Una de las medallas militares más importantes de las fuerzas armadas yankis). Tras volver a la vida civil se volvería un columnista humorístico en diferentes medios. En 1937 entró al King Features, donde escribía los guiones para Doc Winner y, cuando éste dejó la tira, para su reemplazante, Bela “Bill” Zaboly, con quien formó una de las parejas que más tiempo manejaron al personaje.

Bela “Bill” Zaboly había nacido en 1910 en Cleveland. Empezó a trabajar primero como cadete en el Newspaper Enterprise Association (NEA) Syndicate, tras salir del colegio. Poco a poco subió de escalafón para terminar como dibujante de planta de ese syndicate. De 1930 a 1936 tendría su propia serie dominical, Otto Honk, sobre un tipo no muy listo que hacia diferentes trabajos (siempre arruinándolos con su incompetencia). También fue ayudante de Roy Crane en su serie Wash Tubbs y entre 1936 y 1938 reemplazaría a Gene Ahern en la tira Our Boarding House. En ese último año dejaría el NEA para trabajar para el King Features, donde sería el reemplazo de Doc Winner en Popeye. De allí en adelante, hasta 1955, Zaboly dibujaría tanto la tira diaria como la pagina dominical, con guiones de Sims. Zaboly fallecerá en 1975.

