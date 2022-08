Teen Titans (parte 15)

Como ya mencionamos, Marv Wolfman usa a full estos primeros números para presentar a personajes que más adelante serán fundamentales, pero también se toma su tiempo para encontrarle alguna vuelta de tuerca a algunos ya prestablecidos, como hace en el nº 3 con el Dr. Light y la creación de los Fearsome Five.

En estos episodios pasan muuuuuchas cosas (parece mentira que son las mismas 24 páginas en las que los comics de hoy no cuentan casi nada) y se empieza a notar con fuerza el foco en las relaciones interpersonales de los personajes. Ya en las primeras páginas, podemos verlos distendidos en el balcón de Donna tomando algo y conversando, donde también tenemos un primer acercamiento al origen de Kory y cómo sus padres la entregaron a la Citadela para preservar la paz de su planeta.

Por su parte, vemos como Selinda y Baran, llegan al cuartel de los Fearsome Five tras leer un anuncio en el “Underworld Star” (sic) que pedía miembros para un grupo de supervillanos y son aceptados en el equipo. De esta manera se suman a Psimon, Gizmo y el Dr. Light, que puso el aviso y formó el grupo para vengarse de los Titans… cosa que no convence demasiado a sus compañeros, que están mas interesados en robar bancos o dedicarse a actividades delictivas más redituables que trompearse con un grupo de adolescentes.

Pero es durante esta discusión que -conducidos por Raven- los Titans invaden el cuartel de los villanos y se cagan a roscazos. Pero los villanos logran escapar, mientras Raven se va a confrontar a Trigon y Vic pelea con su padre. Acto seguido, todos reciben una invitación para la inauguración de la Titans Tower y así, como salida de la nada, el equipo obtiene un cuartel general a todo culo. No se entiende muy bien cómo es que una isla con un edificio gigante en forma de T paso desapercibido mientras los construían, ni cómo lo armaron tan rápido, ya que el grupo lleva muy poco tiempo junto, pero bueno, algunas cosas se pueden perdonar.

Ahí es que nos enteramos que en realidad Raven unió a los Titans para poder enfrentar a Trigón y se nos empieza a abrir el panorama en relación a este villano, al tiempo que también descubrimos que fue él quien le otorgó sus poderes a Psimon. Al toque este villano se rebela contra Dr. Ligth y decide conducir a los FF para asistir a su amo. Hay un nuevo tole tole entre ambos grupos, y nuevamente los villanos salen victoriosos, lo que obliga a Raven a desaparecer para buscar la ayuda de la Justice League of America. Así es como el nº 4 arranca con la Liga enfrentándose a los hechiceros de Azarath, y podemos decir que es también el punto de inicio de la primer saga de Trigón, que si bien empezó a gestarse en el número anterior, acá ya toma forma y es a las claras el eje principal de los próximos episodios. Este número, sin ser malo, tiene algunas inconsistencias obvias de cualquier historia que trate de enfrentar entre sí a personajes que por lógica no deberían pelearse o no al menos como si se tratara casi de enemigos. Todo el conflicto entre la Liga y los Titans es bastante pelotudo, y deja muy mal parados a los primeros. Pero también es la forma más sencilla de allanar el camino para el enfrentamiento final entre los protagonistas del título y el villano.

Como decía, la Liga trata de detener a los hechiceros, pero estos les dan pesto y los dejan inconscientes: para cuando se despiertan, ya no los encuentran. Pero mientras tanto, Raven trata de pedirles ayuda y la Liga la ignora, por lo cual vuelve a Azarath para ver si ahí su madre puede ayudarla. Pero Arella también se niega y la manda de vuelta a la Tierra, donde descubre que los Titans no recuerdan nada de lo que pasó con los Fearsome Five en el número anterior y están lo más panchos en la torre. Ella trata de explicarles, les cuenta el origen de Trigon, por qué es muy peligroso y cómo la intervención de la Liga ayudó a liberarlo… a lo cual los Titans responden queriendo asesinar a Liga, y Raven se da cuenta que están bajo el control de los Fearsome Five. Ambos equipos se agarran a piñas en el satélite de la JLA, para después ser transportados a donde los hechiceros están haciendo el ritual para evitar que Trigón llegue a la Tierra. Pero como la Liga está llena de pelotudos, se vuelven a trompear con los Titans, interrumpen el ritual y Trigon consigue liberarse. Ahí nos enteramos que la razón por la que Raven unió a los Titans fue para evitar este momento, y que los estuvo manipulando todo el tiempo, lo que los lleva a dudar de todo lo que les dijo e incluso de la continuidad del equipo.

Para el nº5, George Perez se toma su primer descanso en la serie, pero tiene un reemplazante de lujo en el veterano Curt Swan. En este episodio la machaca está a la orden del día y no quiero hacerlo demasiado largo, pero básicamente Trigon se liberó de su prisión y quiere destruir la Tierra, asi que los Titans tratan de detenerlo. Primero pelean con Goronn, un enviado de Trigon, mientras este se termina de materializar en nuestro plano y Raven trata de convencerlo de que no le hace falta dominar otro universo, que se quede en el suyo que ahí está bien. Por supuesto, el demonio no escucha a su hija, cruza a nuestra dimensión y los Titans tratan de detenerlo sin éxito, así que la acción se traslada a Azarath, donde nuevamente Trigon lustra el piso con los héroes. Al final, Raven hace un trato con su padre en el cual se va a gobernar con él si deja esta dimensión en paz. El demonio acepta y se la lleva, dejando a los Titanes con el culo lleno de preguntas.

Para el número siguiente y final de este arco, vuelve Perez descansado y prendido fuego. Acá nos enteremos lo sorete que es Trigon, lo mal que la pasa la gente en su dimensión y cómo no tiene reparos en matar niños antes del desayuno y cargarse planetas enteros mientras almuerza. También deja bien en claro que Raven es una pelotuda por confiar en alguien tan hijo de puta por más que sea su padre, y que el demonio se va a limpiar el orto con su promesa y va a hacer mierda la Tierra de todas maneras, como si algún lector esperara otra cosa.

Por su lado, en Azarath, los Titans se enteran de la historia de Arella, cómo se metió en un culto satánico que invoco a Trigon, se dejó seducir, embarazar y perdió todo hasta ser rescatada por la gente de Azarath, y decidió instalarse en ese lugar. Pero está dispuesta a dejar todo para ayudar a su hija, asi que se une a los Titans en un viaje lisérgico entre dimensiones para encontrar la de su ex. Al llegar a la dimensión del demonio, los Titans pierden el primer round de manera lógica, pero todo está listo para el enfrentamiento final. Piña va, piña viene, Arella y Raven unen fuerzas para debilitar los poderes de Trigon, mientras Wally abre un portal al Netherverso, por el que van a hacer cruzar al demonio al pegarle con las fuerzas combinadas de Starfire y Cyborg, mientras Donna con su lazo lo retiene. Así que Robin da la voz de aura y todo sale según lo planeado. ¡Chau, Trigon! Ahí nos vimos.

En estos últimos números, si bien el foco esta puesto en la acción, Wolfman (hace rato que no lo menciono) se permite profundizar en la relación entre los personajes, sobre todo en las dudas que Wally tiene sobre lo reales que son sus sentimientos por Raven o si fueron implantados. Es en estos capítulos también que empiezan a actuar más como un equipo, con sus acciones coordinadas bajo el mando de Dick, y con el cierre de la saga todo parece indicar que tenemos al equipo en pleno funcionamiento y listo para enfrentarse a cualquier cosa.