Teen Titans (parte 27)

Hay que aceptarlo, sé que es muy duro, pero George Perez abandonó la serie y por lo que nos queda del recorrido, nos vamos a tener que conformar con Rich Buckler, Ron Randall y Chuck Patton, en ese orden. Hasta llegar al nº 58, después del cual esta serie se va a dedicar a publicar exclusivamente reprints.

Estos números se podrían definir como la saga de Changeling desencadenado, ya que el juicio a Slade Wilson tiene del orto al pobre Gar, que quiere que su enemigo pague a cualquier costo por la muerte de Tara. Y en estos primeros números el que paga los platos rotos es el pobre Joe, que sin comerla, ni beberla, se ve acusado de traidor tan sólo por portación de apellido.

En este capítulo nos enteramos que Adeline, la ex de Slade y madre de Jericho, tiene una especie de agencia de información internacional, que rivaliza con la CIA y otras agencias internacionales y opera bajo el nombre de “Searchers Inc.”. Pero el verdadero problema es que la Señora Wilson se hizo con un montón de información confidencial, que el presidente de Qurac (Marlo) quiere tener en su poder, para lo cual contrata a Chesire para que la capture, torture y obtenga la información, no necesariamente en ese orden. De yapa, le comenta que Joe se unió a los Titans, y que ya que estamos, si se los cruza los elimine también. Así, medio al pasar, es como nos enteramos que la asesina tuvo un hijo con un miembro del equipo y por lo tanto busca vengarse de ellos, con lo cual acepta el trabajo de buena gana.

Por su parte Interpol también quiere interrogar a Adeline y a su hijo, para saber en qué consiste esta información que poseen y asegurarse de que no caiga en manos peligrosas. Y es este pedido lo que va a generar el enfrentamiento entre Changeling y Jericho, ya que cuando el primero va a buscar a su compañero, este acaba de enfrentar a Cheshire que se llevó a su madre y está preocupado por correr a rescatarla, mientras que Gar está convencido de que es un traidor y un espía de su padre.

El siguiente episodio va a girar en torno a cómo Jericho rescata a su madre en Qurac, mientras que el resto de los Titans, ayudan en STAR labs, con un alien milenario que encontraron congelado en el capítulo anterior un grupo de investigación. La cosa es que este ser con alas de ángel, que mas tarde vamos a conocer como Azrael, posee un extraño vínculo con Lilith. Y acá sucede algo bastante particular en términos de publicación, y es que en paralelo con este episodio, se publica también el nº7 de la Baxter (del que ya vamos a hablar más adelante) en el que comienza la saga del origen de Lilith y Azrael juega un rol fundamental, a pesar de que su primera aparición ocurre en simultáneo. Imagino que para el que en ese momento estaba comprando ambos títulos debe haber sido algo confuso, descubrir un nuevo personaje y al mismo tiempo verlo cumplir un rol bastante fundamental el mismo mes, en un comic que se encuentra cronológicamente ubicado unos meses después.

Algo similar va a pasar en un siguiente número con Raven, en su única aparición en todos estos números, pero que se ubica cronológicamente antes de la saga de Trigon, que ya había terminado hacia un par de meses para los lectores del otro título. Es por estos motivos que elegí hacer el repaso de esa serie después de terminar esta, para tratar de mantener el orden cronológico dentro de la serie, pero no podía dejar de mencionar estos detalles de publicación que son bastante llamativos.

En el nº 53 arranca el juicio a Terminator, pero el foco está puesto en el escape de Azrael de STAR Labs, y cómo Lilith lo defiende, aunque esto signifique enfrentar a sus amigos por alguna razón desconocida. También se empieza a notar la estrategia del abogado de Slade para sacarlo impune, que consiste en decir que es imposible probar que bajo la máscara de Terminator estaba su cliente y no un imitador.

El siguiente es uno de esos episodios típicos de Marv Wolfman, donde pasan un montón de pequeñas cosas que siembran a futuro, aunque la gran mayoría del capítulo se enfoca en el juicio, y la aparición de un segundo Terminator en libertad, que fortalece los alegatos de la defensa. Para descubrir al final que en realidad todo es parte de un plan de Changeling para conseguir que Slade salga libre y poder matarlo con sus propias manos. Por desgracia, igual es condenado a un año de prisión lo que complica los planes de Gar. Por el otro lado, la situación con Lilith y la fuga de Azrael se pone tensa, y se pasan varias facturas entre los miembros del equipo. Al mismo tiempo nos enteramos que Cyborg está por someterse a una compleja operación para reemplazar sus partes metálicas por polímeros plásticos, lo que le permitiría recuperar su apariencia humana.

El 55 es mi favorito de esta breve etapa: Gar trata de matar a Slade en la cárcel, pero no lo logra, al tiempo que los abogados logran mover ciertos contactos y consiguen ponerlo en libertad. Es entonces donde finalmente se va a dar la pelea a muerte: Changeling vs Terminator, a todo o nada! Pero en un giro muy wolfmaniano (¿existe ese término?), Slade da vuelta la tortilla y decide presentarse sin armas y dejarse asesinar por Garfield sin oponer resistencia, cosa que hace que el héroe recule en sus planes y ambos terminen en un bar charlando acerca de sus problemas. Puede parecer muy pelotudo asi contado, pero es tan profundamente humano, y la charla que tienen deja tan en claro que para Slade todo no era más que un trabajo y que jamás tuvo nada en contra de los Titans, que uno mismo termina por perdonar al villano y siente una profunda pena por Gar y todo lo que tuvo que vivir. Incluso la charla sobre Tara, cómo estaba loca y odiaba a todo el mundo… está todo tan bien escrito que resulta un cierre definitivo y memorable para un conflicto que arrancó allá lejos en el nº 2 y alcanzó su climax con The Judas Contract. Obviamente Slade, volvería en más de una ocasión, pero creo que ninguna tiene el impacto de lo que se logró en esta serie.

Los últimos tres números marcan el regreso de los Fearsome Five, ahora sin el Dr. Light y liderados por Psimon, se disponen a aumentar sus filas y sumar poder para hacerse con el control de la ciudad de New York. Para esto, liberan de la cárcel a Jinx, una villana con poderes mágicos que viene de la India y recuperan del control de STAR Labs a Neutron, un villano que Wolfman había creado para enfrentar a Superman, pero al que le vio mejor futuro como rival de los Titans. En paralelo a todo esto, Vic se somete a la operación que lo hace ver del todo humano nuevamente, comienza su reabilitacion para acostumbrarse a las nuevas prótesis, es secuestrado por los Fearsome Five sin que lo reconozcan, y finalmente su cuerpo rechaza los nuevos polímeros y vuelve a ser el viejo y querido Cyborg de siempre, sin que nadie de su familia o sus amigos hayan podido siquiera verlo de la otra manera. Una historia un tanto triste, pero que también sirve, para darle un cierre definitivo al conflicto de Vic con su apariencia, con la cual parece reconciliarse de manera definitiva.

En el enfrentamiento final de nuestros héroes contra los villanos, Psimon es reclutado por el Monitor para ayudarlo con las Crisis que se están por venir y el equipo de villanos vuelve a ser convenientemente de cinco miembros como reza su nombre. El epílogo nos cuenta que en la Torre, finalmente Jericho es aceptado como miembro de manera oficial y se descubre su gigantografia junto a la de los demás miembros.

En el nº 59, se va a republicar la primera aparición del equipo (la de DC Comics Presents nº26), junto con la historia corta que había salido en el Digest de “Best of DC”. Después, a partir del nº 60, la revista va a publicar reprints en orden de la serie Baxter, hasta su cierre en el nº 91.