Archie Comics llega al cine de la mano del dúo de Spider-Verse

Archie busca revigorizar su franquicia y por eso, después del éxito de la serie Riverdale –una versión oscura para adolescentes del clásico- ahora planea una película “live-action” más en la línea del comic producida por el reconocido dúo creativo Phil Lord y Christopher Miller.

Lord y Miller, reconocidos por películas como The Lego Movie, su secuela, The Batman Lego Movie , Cloudy with a Chance of Meatballs (Lluvia de Hamburguesas) y la aclamada franquicia animada Spider-Man: Into the Spider-Verse harán un “team up” cinéfilo junto con otro nombre fuerte en el medio.

La producción, que llevará el sello de Universal Pictures, contará con la participación de destacados productores: Aditya Sood, presidente de Lord Miller, Emma Watts, ex-directiva de 20th Century Fox, quien aportó el proyecto, y Jon Goldwater, CEO de Archie Comics.

Pero lo que verdaderamente llama la atención es que el encargado del guion será el consumado escritor de cómics Tom King, autor de obras como Supergirl: Woman of Tomorrow y la historia de un solo número Archie: The Decision (2024), en la que se exploraba la duda central que ha marcado a los fans: ¿conquistar a Betty o a Veronica?

«Somos fervientes admiradores de Archie, Veronica, Betty y el resto de sus historias en todas sus versiones. Cuando escuchamos la interpretación de Tom King sobre este material clásico, supimos que tenía sentido como una película-evento, tanto para fans de toda la vida como para nuevas generaciones. Estamos muy emocionados de llevar a estos personajes tan queridos a la pantalla grande”, le dijeron los productores al sitio Variety.

El filme aún se encuentra en fase inicial: no se han revelado detalles sobre el elenco, ni si Lord y Miller asumirán la dirección, o si solo ejercerán como productores, pero el anuncio constituye una gran apuesta para revitalizar el interés por Archie, un ícono cultural que lleva 85 años en las bateas con miles de millones de cómics vendidos y adaptaciones, como la mencionada Riverdale (2017 – 2023), las series animadas de 1968, 1987, y 1999, el especial de 1970 y el de 1990 (Archie: To Riverdale and Back Again) y varios spin off de Sabrina the Teenage Witch, Josie and the Pussycats, e incluso en el teatro.