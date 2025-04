Después de Daredevil, vuelve The Punisher

Tras el éxito de Daredevil, Disney+ anunció el regreso de otro de los vigilantes que le “birló” a Netflix: The Punisher, que ya tuvo una serie en esa plataforma compuesta por dos temporadas.

Si bien Jon Bernthal reapareció como Frank Castle en la serie del Diablo Guardián de Hell´s Kitchen, el personaje tendrá su propio especial, que seguirá las andanzas del vigilante más violento del UCM.

Brad Winderbaum, el capo de streaming de Marvel Studios reveló que el estudio está desarrollando un especial sobre The Punisher, muy en la línea de los que ya estrenaron sobre Guadians of the Galaxy y Werewolf by night.

Reinaldo Marcus Green (Rey Richard: Una Familia Ganadora) es el guionista de esta historia, en la que también metió mano Jon Bernthal, que prometió que lo que se viene “va a ser oscuro”.

“Va a ser oscuro, Frank no tiene interés en salir de la oscuridad. No será fácil. No sé si eso coincide con el tono de Netflix, pero así será. No será una versión ‘light’ de Punisher, se los prometo”, prometió el actor.