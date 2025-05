Hawkeye: Jeremy Renner descartó una segunda temporada

El actor Jeremy Renner confirmó que rechazó participar en una segunda temporada de Hawkeye tras recibir lo que calificó como una «oferta insultante» por parte de Disney.

Durante una entrevista en el podcast High Performance, donde presentó su libro My Next Breath: A Memoir, Renner explicó: “Me ofrecieron la mitad del dinero. Iba a ser el doble de trabajo por la mitad de paga y ocho meses de mi vida. Les dije que no.”

Renner también deslizó que su grave accidente en enero de 2023 —cuando fue atropellado por su propio quitanieves, quebrándose más de 30 huesos— podría haber influido en la baja oferta: “¿Pensaban que era la mitad de Jeremy porque me atropellaron?”, ironizó.

Aclaró que su enojo no está dirigido ni a Marvel ni a Disney directamente, sino a los ejecutivos detrás del proyecto. “Esto no es Marvel. Ni siquiera Disney. Son los contables, los tacaños. Les dije que se fueran a remontar un barrilete.”

Renner insistió en que aún ama al personaje de Clint Barton y no descarta volver a interpretarlo en el futuro, aunque prioriza su salud: “Mi cuerpo probablemente me está agradeciendo no estar filmando ahora mismo”, dijo en el podcast.