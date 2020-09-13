Les Sentinelles: fecha de estreno y trailer

Después de dos años, Canal+ anunció el estreno de Les Sentinelles para el próximo 29 de septiembre en Francia, y presentó el tráiler oficial de su nueva Création Originale. Se trata de la esperada adaptación televisiva de la bande dessinée publicada por Delcourt, escrita por Xavier Dorison y dibujada por Enrique Breccia.

La historia transcurre en plena Primera Guerra Mundial y sigue a Gabriel Ferraud (Louis Peres), un combatiente francés que, tras ser dado por muerto en el frente en la Primera Guerra Mundial, es “recauchutado” para transformarse en un “súper soldado”.

Así, Ferraud se convierte en un combatiente casi invencible, asignado a un escuadrón de soldados en condiciones similares para cumplir misiones especiales.

El tono de la historia, que recuerda inevitablemente a Iron Man y a Captain América, tiene un trasfondo curioso: Dorison, guionista de prestigio en el mercado francés y con trayectoria en editoriales estadounidenses, habría ofrecido originalmente el proyecto a Marvel. Al no prosperar, optó por desarrollarlo como una obra independiente dentro de la tradición del cómic europeo.

Les Sentinelles comenzó a rodarse en abril en París, en un plan de 16 semanas. El proyecto reúne un elenco encabezado por Louis Peres, Thibaut Evrard, Kacey Mottet Klein, Carl Malapa, Olivia Ross, Ouassini Embarek, Pauline Etienne, Nastya Golubeva y Noam Morgensztern.

La dirección corre por cuenta de Thierry Poiraud y Edouard Salier, con guiones de Guillaume Lemans, Xabi Molia y Raphaëlle Richet.

Cabe recordar que ya en 2013 se barajó una versión cinematográfica de la obra con el director Alexandre Aja, que finalmente no prosperó. Ahora, una década después, la adaptación encuentra su lugar como serie, confirmando su llegada a las pantallas francesas y sumando expectativas internacionales.