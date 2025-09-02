Marsupilami regresa a la gran pantalla

Marsupilami, el icónico personaje del cómic franco-belga creado por André Franquin en 1952, volverá a los cines, por lo menos los franceses, con una nueva adaptación cinematográfica dirigida por Philippe Lacheau.

La película, cuyo estreno está previsto en Francia para el 4 de febrero de 2026, cuenta con la de Lacheau, quien también firmó el guion junto a Pierre Lacheau, Julien Arruti y Pierre Dudan. La película está producida por BAF Prod y Pathé Films, TF1 Films Production, Artemis Productions y Logical Content Ventures.

Con un presupuesto estimado en aproximadamente 28,68 millones de euros, uno de los más altos del cine francés de la actualidad, la filmación comenzó el 23 de julio de 2024 en Tailandia y concluyó tras 62 días, el 6 de noviembre de 2024. Actualmente se encuentra en fase de postproducción.

La historia narra cómo David (Philippe Lacheau), acepta un plan desesperado para salvar su empleo: transportar un misterioso paquete desde Sudamérica. En un viaje lleno de expectativas junto a su ex pareja Tess (Élodie Fontan), su hijo Léo (Corentin Guillot) y su torpe colega Stéphane (Julien Arruti), descubre que el contenido del paquete es un cachorro de marsupilami, desatando una serie de hilarantes desbordes y aventuras inesperadas.

El elenco se completa con figuras destacadas como Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Alban Ivanov, Reem Kherici, y el legendario Jean Reno, interpretando a un aventurero que se suma a esta disparatada misión.

En 2012, Alain Chabat adaptó al personaje en la película Sur la piste du Marsupilami (En busca de un Marsupilami), protagonizada por él mismo y Jamel Debbouze.