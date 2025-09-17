Se viene Clayface con guiños a Penguin, Joker y…¡Batman!

El rodaje de Clayface ya empezó y, aunque la película está pensada para darle protagonismo a uno de los villanos menos explorados de DC, que ya hizo su debut en Creature Commandos, los fans no dejan de hablar de otra cosa: los guiños que el equipo de James Gunn fue dejando en las calles de “Gotham”.

Primero apareció el nombre del Joker, y ahora las cámaras captaron referencias al mismísimo Pingüino y al símbolo de Batman, que resulta extrañamente parecido al de la versión de Matt Reeves y Robert Pattinson.

La filmación se desarrolla en Liverpool, una ciudad que con apenas unos retoques logra transformarse en la urbe oscura y decadente de Batman. Entre carteles, paredes sucias y extras deambulando por el set, Gotham cobra vida en clave inglesa. Y entre esas escenografías, se reveló un póster con la leyenda: “Contemplen al Hombre Pingüino”, clara alusión a Oswald Cobblepot.

El centro de la historia, sin embargo, sigue siendo Matt Hagen, interpretado por Tom Rhys Harries. El personaje es un actor frustrado que terminará convertido en Clayface, un cambiaformas con un potencial visual enorme.

La dirección corre por cuenta de James Watkins (The Woman in black, The descent 2) y el guion es de Mike Flanagan, realizador de varias de las series de terror más famosas de Netflix,, lo que anticipa un enfoque distinto dentro del nuevo DCU.

Por ahora, ni Joker ni Pingüino tienen actores confirmados: las referencias funcionan más como atmósfera que como participación real en la trama. Lo interesante es la estrategia: James Gunn plantea un universo donde Batman, Superman y los villanos clásicos ya existen, evitando repetir historias de origen.

El riesgo, claro, es que la película de Clayface quede tapada por la expectativa de los fans en torno a los guiños. Pero si logra equilibrar homenajes y narrativa, este villano de segunda línea podría convertirse en una de las grandes sorpresas del nuevo DCU.