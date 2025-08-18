Se viene Love Everlasting

A Tom King no le basta con Marvel y DC y ahora suma un nuevo poroto a su listado de adaptaciones ya que Sony anunció el film de Love Everlasting, la serie que creó junto a la dibujante francesa Elsa Charretier para Image Comics.

La película estará escrita por Jane Goldman (responsable de los guiones de Kick-Ass, Kingsman y X-Men: First Class), dirigida por Lenny Abrahamson (Room, Frank) y producida por Emma Watts y Ed Guiney.

El propio guionista compartió la noticia en sus redes con el entusiasmo que lo caracteriza: “Love Everlasting va a ser una película… y una película jodidamente buena!”, escribió en Instagram.

“Con Elsa inventamos esta serie loca, híbrida, hermosa, en plena pandemia, sin saber si alguien iba a engancharse. Ver ahora a este grupo de talentos trabajando en la adaptación es alucinante”, agregó.

Love Everlasting es un cómic que, desde su debut en 2022, se convirtió en uno de los experimentos más raros e interesantes de King que mezcla romance clásico con terror psicológico y un loop temporal a lo Groundhog Day (El día de la marmota) cruzado con Quantum Leap.

La protagonista es Joan Peterson, una heroína que arranca atrapada en el molde de las chicas de los viejos cómics románticos, cuyo único objetivo es encontrar al hombre de su vida. Pero cada vez que lo logra, algo la arrastra de golpe a otra época, otro escenario y otro “galán”.

En el camino, Joan empieza a preguntarse qué quiere realmente de su vida y si su destino no debería depender de algo más que del amor de un hombre.

Además de WandaVision de Disney+, adaptado de su etapa en Vision, Tom King participa activamente se estrenará Lanterns, la serie de HBO Max que co-creó y que llegará a esa plataforma en 2026.