Se viene Superman Man of Tomorrow y una alianza inesperada con Lex Luthor

La secuela de Superman ya es un hecho, y James Gunn no pierde tiempo en agitar el avispero. El director y mandamás del DCU confirmó que ya está trabajando en Man of Tomorrow, la segunda película del Hombre de Acero, con la idea de llevar la relación entre Superman y Lex Luthor a un terreno bastante más complejo que el visto en el debut cinematográfico.

En la primera entrega, estrenada en julio, quedó en claro que Luthor (Nicholas Hoult) vive para despreciar a Kal-El y buscar cualquier manera de demostrar que es superior. Obsesión pura, con planes que van desde recrear experimentos kryptonianos hasta jugar con universos alternativos. Por eso sorprende que, según Gunn, en la nueva peli Superman y Lex se verán obligados a colaborar ante una amenaza todavía mayor.

¿Increíble? Para el público casual, tal vez. Para los lectores de historieta, no tanto. Los cómics ya nos mostraron más de una vez a este dúo dinámico improvisado: desde enfrentarse a invasiones alienígenas como Our Worlds at War hasta arcos como House of Brainiac, donde ambos se unieron contra el clásico villano y su Brainiac Queen.

Lo importante es que Gunn parece decidido a tomar esa tradición de las viñetas y trasladarla a la pantalla en un film que llegará el 9 de julio de 2027.

Todavía no se sabe quién será el gran antagonista. Podría ser Brainiac, aunque también podría significar el regreso del General Zod y un plan de conquista kryptoniana potenciado al estilo Invincible.

Gunn sólo asegura que el peligro será lo bastante gordo como para que Superman y Luthor no tengan otra que remar juntos… aunque sea con la soga al cuello. ¿Amigos? Ni ahí. La alianza será frágil, llena de desconfianza, con la tensión lista para estallar. Y justo ahí es donde está la magia: en ver cómo el héroe más noble y su archienemigo histórico pueden –al menos por un rato– luchar del mismo lado.