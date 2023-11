Se viene The Dead boys detectives

A un año del éxito de The Sandman, Netflix presentó el tráiler de The dead boys detectives, una serie considerada como un spin-off de la creación de Neil Gaiman, pero que a simple vista no lo es tanto.

Originalmente The dead boys detectives estaba pautada como una nueva serie del universo compartido por Titans y Doom Patrol, donde sus protagonistas ya fueron presentados aunque con otros actores. Sin embargo, ante las movidas que hizo James Gunn con el nuevo universo de DC, sus productores optaron por mudarse a Netflix, donde además cuentan con mayor libertad creativa.

En este sentido, la serie, inspirada por los personajes que debutaron en el número 25 de The Sandman narra las desventuras de Charles Rowland (George Rexstrew) y Edwin Paine (Jayden Revri), dos jóvenes que se niegan a ir al más allá y se dedican a investigar casos paranormales en la Tierra.

En sus correrías se toparán con brujas malvadas, hombres lobo y con la propia muerte aunque no estarán solos ya que contarán con la ayuda de una clarividente llamada Crystal (Kassius Nelson) y su amiga Niko (Yuyu Kitamura).

La serie de 8 episodios tiene como showrunner a Steve Yockey (Supernatural), a Beth Schwartz como co-showrunner y sus productores ejecutivos son Greg Berlanti (Arrowverse), Sarah Schechter, Jeremy Carver, Leigh London Redman y el propio Neil Gaiman. Todavía no hay fecha de estreno para The dead boys detectives aunque se estima que será en los primeros meses de 2024