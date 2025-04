Silver Surfer llega en el nuevo trailer de Fantastic Four: first steps

A tres meses de su estreno, Marvel Studios lanzó un nuevo adelanto de Fantastic Four: first steps (Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos) que presenta la llegada de Silver Surfer a la Tierra, en este caso en una versión femenina.

En este nuevo tráiler, se ve cómo la Primera Familia (y su robot H.E.R.B.I.E.) se entera de que ya no serán cuatro sino cinco fantásticos con la pronta llegada de un bebé, pero la alegría no dura mucho ya el niño podría no llegar a tener planeta.

Shalla Bal / Silver Surfer (Julia Garner) llega a la Tierra a advertirles de la llegada de Galactus, una fuerza que Reed Richrds no está seguro de poder enfrentar, aunque eso no los detendrá de intentarlo con el equipo más admirado del mundo… de la década de 1960 donde está ambientada la historia.

La película está protagonizada por Pedro Pascal en el papel de Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn interpretando a Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole).

La película, que está dirigida por Matt Shakman (WandaVision) y producida por Kevin Feige, se estrenará en Argentina el 24 de julio de 2025.