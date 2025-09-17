The Boys sigue en Vought Rising

Parece que el “adiós” de Prime Video a The Boys fue más corto de lo esperado. Mientras Eric Kripke termina de despedirse de la serie principal, cuya quinta temporada será la última, Amazon Prime Video ya prepara una nueva producción dentro de este universo.

Se trata de Vought Rising, una precuela ambientada en los años ’50 que pondrá el foco en dos figuras clave: Soldier Boy y Stormfront.

Jensen Ackles volverá a ponerse el traje del “patriota” más desagradable de la serie, mientras que Aya Cash retomará a la polémica Stormfront. Según el propio Ackles, el rodaje comenzará en agosto y la trama explorará los orígenes de Vought, la corporación que fabricó a los superhéroes más peligrosos de la Tierra.

CÓMO SERÁ VOUGHT RISIN, LA PRECUELA DE THE BOYS

La serie promete funcionar como un thriller, con un misterioso asesinato en el centro de la historia y estos dos personajes involucrados hasta el cuello.

También se especula con el regreso de Black Noir, dada su conexión con Soldier Boy, además de la aparición de otras caras conocidas.

Por ahora, Vought Rising solo tiene confirmada una temporada, pero Amazon ya demostró con Gen V que está dispuesto a expandir este universo mientras el público acompañe, algo que está ocurriendo con creces con el spin off de los más jóvenes.