The Penguin: la miniserie ya tiene trailer

Mientras los fans del encapotado de Matt Reeves siguen esperando a que se materialice la secuela de The Batman, demoradísima por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood del año pasado, la plataforma Max presentó el tráiler de The Penguin.

Esta serie, que llegará en septiembre a la rebautizada plataforma de Warner Bros. Discovery, es una continuación directa de la película protagonizada por Robert Pattinson en la que Oswald “Oz” Cobblepot sale de prisión con el objetivo de reclamar el imperio de Carmine Falcone (John Turturro).

Sin embargo, el mafioso tiene un obstáculo no menos importante en su camino: la familia Falcone (no confundir con La familia Falcón) que no le va a hacer las cosas nada fáciles por lo que deberá buscar la manera de infiltrarse entre ellos para tomar lo que el cree que es suyo a su manera.

Este thriller de mafiosos, muy al estilo de The Departed (Los infiltrados) de Martin Scorsese le dará a Colin Farrell una nueva oportunidad de dar vida al clásico villano de Batman con su particular versión que causó sensación hace dos años.

El resto del elenco está compuesto por Clancy Brown (Sal Maroni), Michael Kelly (Johny Vitty), Cristin Milioti (Sofía Falcone) y Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), entre muchos otros.