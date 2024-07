Trailer: Hellboy the crooked man

Van 24 años de este siglo y en los últimos días apareció el tercer Hellboy, Jack Kesy, que tomó el relevo de Ron Perlman y David Harbour en un tráiler que dejó a los fans perplejos, pero que Mike Mignola dice que es la mejor adaptación de todas.

El tráiler de Hellboy: the crooked man presenta una adaptación de undécimo comic del personaje creado por Mignola, aunque las imágenes que allí se muestran dejan ver que ninguno de los grandes estudios de Hollywood ha apostado por este personaje.

El film cuenta con guion de Chris Golden, que adaptó la historia en la que Hellboy y el agente del BPRD Tom Ferrell se encuentran varados en la zona de los Apalaches de la década de 1950, donde encuentran una comunidad embrujada liderada por un demonio muy ligado al protagonista.

El estilo de filmación se ve cercano a un fan film, a incluso a una adaptación más ligada al streaming, pero la película llegará a los cines en agosto de este año y el primero en asegurar eso es Mignola, que alabó el trabajo del director Brian Taylor, responsable de Ghost Rider spirit of vengeance (2012) con Nicholas Cage que tuvo un austero presupuesto de 20 millones de dólares para llevarla adelante.

«Su intención es hacer una película de terror, así que eso estará bien. Será interesante. Ayer leí el nuevo borrador del guion, y sí, es definitivamente R. Es el primer guion de Hellboy que leo y digo: ‘Oh, es una película de terror’”, le dijo a Screenrant.

«Durante años, hemos estado diciendo, si vas a hacer una película de Hellboy, hazla pequeña. Y la historia perfecta para hacerlo es mi favorita personal, ‘The Crooked Man’. Creo que es una de las mejores cosas que he escrito. (…) En cuanto al presupuesto, yo lo veo bien porque es una historia de bajo presupuesto. No es el origen de Hellboy. No es Hellboy salvando al mundo. No es enorme. Es una sutil, oscura y pequeña historia de folk horror«, agregó.

«No he estado en el rodaje de esta película, pero han tenido la amabilidad de enviarme copias diarias y tengo que decir que me ha encantado lo que he visto. Si los fans han estado esperando una película de Hellboy que sea realmente una adaptación de una de mis historias, creo que por fin la van a tener”, señaló.