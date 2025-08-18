Último tráiler de Peacemaker antes de su estreno

Faltan solo días para que el justiciero menos sutil del universo DC vuelva con todo a HBO Max y por eso DC Studios presentó el tráiler “red band” de la segunda temporada de Peacemaker, que estará disponible el 21 de agosto.

¿Qué significa “red band”? Simple: indica que el avance incluye violencia explícita, lenguaje soez y escenas que no verías en un tráiler común de cine familiar. En otras palabras, Peacemaker siendo Peacemaker.

El adelanto muestra a Christopher Smith (John Cena) metiéndose en un nuevo berenjenal cuando Maxwell Lord (Sean Gunn), Guy Gardner (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced) lo invitan a formar parte de una Liga de la Justicia trucha que ya debutó en Superman: la infame Justice Gang.

Al mismo tiempo, Rick Flag Sr. (Frank Grillo), ahora jefe de A.R.G.U.S., decide cazarlo sin descanso para vengar la muerte de su hijo, vista en The Suicide Squad.

Entre tiros, chistes subidos de tono y cameos delirantes, James Gunn promete que Peacemaker seguirá siendo la serie más incorrecta y divertida del universo DC televisivo con escenas remasterizadas de la etapa anterior, y sí, es “ESA” escena.