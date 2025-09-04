Especial Día de la Historieta

| Por Staff de Comiqueando

Llégo el Día de la Historieta y, como todos los años, lo celebramos con un episodio especial en el que entrevistamos a cuatro referentes de nuestro medio.

Esta vez empezamos en Córdoba con Cristian Blasco, después lo tenemos al maestro Fernando Sendra, después a Ian Debiase, y cerramos con Aleta Vidal.

En total son 153 minutos, que ojalá disfruten tanto como los disfrutamos nosotros conversando con estos monstruos.

El episodio se puede escuchar online o descargar en este link: https://archive.org/details/199_20250904

Y dentro de exactamente un mes, el 4 de Octubre, vamos a subir el episodio 200. Atenti.