En una de las semanas más trágicas de la historia para el comiquero, una en la cual abandonaron este plano existencial con diferencia de un par de días el maestro Kevin O’Neill, el gigante Carlos Pacheco y el actor Kevin Conroy, decido traerles a esta sección el título principal de uno de los personajes más sobre-explotados de la historia del comic mundial: Batman, el Caballero Oscuro, que de una forma u otra atraviesa transversalmente a estos tres artistas que partieron recientemente. Pero no cualquier Batman, el Batman de Chip Zdarsky y Jorge Jiménez, algo que me parece muy apropiado entre otras cosas porque, además, el ilustre dibujante es un coterráneo de nuestro querido Pacheco.

En un lejano Mayo del 2019 decidí dedicarle el mes al Daredevil de Zdarsky, y años después, en nuestro presente, se da algo muy inusual con este guionista: escribe simultáneamente al abogado ciego de Marvel y al detective orejudo de DC. Y esto, a mi entender, no es gratuito: en estos tres años que lleva al frente de las aventuras de Matt Murdock de forma casi ininterrumpida, demostró un amor exorbitante por el medio y una dedicación ejemplar al oficio, una búsqueda de las grietas de continuidad por donde poder escarbar para fortalecer su relato. Hacer esto con el hombre sin miedo claramente representa un desafío pero es posible.

Llevar adelante la misma impronta con el fucking Batman, termina por ser una contienda de proporciones magnánimas. Tengamos en cuenta que más del 60% del material que publica hoy DC Comics está directamente relacionado con este personaje, si no es por series o miniseries que llevan su nombre y lo tienen como protagonista es por títulos hermanados con nuestro obsesivo combatiente del crimen centrados en sidekicks, ex-sidekicks y parte de la Bat-Family, y a esto hay que sumarle las colecciones de grupos que lo incluyen y muchas veces lo tienen como su líder.

Zdarsky, consciente de esto, decide entonces jugar con la cronología pero elucubrando un cuidado recorte, el mismo que probablemente haría yo si me encuentro con la posibilidad de escribir a Batman. Y para entender la importancia de esto quiero contarles algo que quizás no sabían: el mes pasado la macro-saga Hush de Batman (que se desarrolló durante 12 meses en esta misma serie regular) cumplió 20 años. Si, exacto, querido lector. ¿Creías que esta aproximación de Batman tan fresca y actualizada, llevada adelante por Jeph Loeb y con uno de los mejores lápices de Jim Lee de toda su carrera, era algo «moderno»? Pues no, tiene dos décadas. Dicho esto, al personaje le sobran lugares donde explorar solamente con lo que se escribió de él en el Siglo XXI, claramente. Y Zdarsky sabe qué puertas golpear, y a la hora de mirar en retrospectiva desliza su mano hacia otro gigante, Morrison.

Resulta que el statu quo de nuestro protagonista no es el mejor: ha perdido toda su fortuna y también a Alfred, razón por la cual se ha obsesionado aún más con la lucha contra el crimen, y en un ida y vuelta uno de sus enemigos clásico muere de forma escandalosa y trágica, con nuestro héroe metido en el medio del incidente. Esto desata una serie de hechos que, entre otras cosas, desencadenan la activación del temerario Failsafe. ¿Y quién carajos es Failsafe? Bueno, pues un Doomsday cibernético preparado para matar a Batman, programado por Bruce Wayne. O sea, como si esto se tratara de un epílogo tardío de la «JLA: Tower of Babel» del amigo Mark Waid, esta ingeniería electromecánica con una inteligencia artificial programada para bloquear cada acción de Batman y contrarrestar las mismas con respuestas altamente letales es un dispositivo que fue preparado y programado para reaccionar por si a nuestro héroe se le zafa un tornillo, ¿no? De hecho, este imbatible constructo en un momento deja claro bien al comienzo de su aparición el profundo conocimiento que tiene de la ética y la moral que gobierna la vida del detective enmascarado, ya que asume que si Batman mata, claramente no está en sus cabales y debe ser detenido bajo cualquier medio ya que es evidente que se quebró.

Tim Drake evidencia el hecho de que Bruce está pasado de rosca y quizás eso lo inhiba de poder hacerse cargo él solo de detener tamaña amenaza, y Bruce accede a contactar a todo su círculo de colegas y aprendices, pero como esto no parece ser suficiente, gatilla un arma secreta de su sub-consciente, preparada para aparecer cuando las papas queman. El que leyó la enorme y muy recomendada etapa de Grant Morrison en Batman, entenderá perfectamente a qué me estoy refiriendo; el que no, solamente tiene que saber que Batman tiene una salida y un plan B para prácticamente cualquier situación, y está preparado para anticipar cualquier eventualidad, incluso si los ataques son direccionados directamente a la mente.

Pero claro, vivir en ese constante estado de alerta y paranoia tiene sus consecuencias. El dúo dinámico conformado por Zdarsky y Jiménez, a través de esta serie, nos invita a reflexionar sobre la necesidad que muchos de nosotros tenemos de romper un ciclo sin que por esa acción sintamos que estamos perdiendo nuestra esencia. Y esa es una de las lecciones más duras que tanto Batman como nosotros tendremos que aprender en nuestras vidas. ¿Cuánto de todas las cosas que hacemos diariamente nos definen como persona y cuáles no? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para cortar con una conducta repetitiva y auto-destructiva que suponemos es inevitable y nos marca el camino a seguir? Para Batman y para nosotros son preguntas casi existenciales, sumamente determinantes y fundamentales para conservar un dejo de sentido común, y algo de salud mental y física. Y mientras más tarda en aparecer la respuesta, más nos acercamos al vórtice de la demencia, sépanlo.

Para el guionista sería imposible poder retratar esta tamaña aventura que, como sucedió 20 años atrás en Hush, estará plagada de invitados sorpresa, sin la inestimable colaboración del precioso arte del español Jorge Jiménez, un dibujante que hace años se ha ganado su merecido lugar en el panteón de las estrellas, y que no para de darnos satisfacciones. Desde el diseño de personajes hasta el nivel de impacto que tienen las secuencias de acción, desde el detalle puesto en la tecnología hasta el manejo de brillos y sombras. Sus planos picados, sus escorzos, sus perspectivas y -para colmo- todo esto acompañado por una preciosa y muy adecuada paleta de colores, aporte de Tomeu Morey.

Dame todo, dámelo ya. Dámelo siempre. Así, siempre así. Lo quiero así a Batman, y de repente entiendo por qué lo quiero. De repente leo esta serie y recuerdo por qué me supo fascinar este personaje.

Como para cerrar, un detalle no menor son las historias complementarias de esta primera etapa, las cuales también están escritas por Zdarsky, tienen dibujos de Belén Ortega y están protagonizadas por Selina Kyle, mejor conocida como Catwoman. La trama sigue a nuestra anti-heroína y explora el daño colateral del sorpresivo deceso de Oswald Cobblepot que sucede en la serie principal, e involucrada con un excéntrico personaje: un cyborg-abogado que contrata los servicios de nuestra ladrona gatuna para que se transforme en una suerte de Jessica Jones del mundo batmaníaco (pero con menos alcohol y reviente) y averigüe el paradero de los hijos del Pingüino. Por supuesto que no despiertan ni de cerca el interés que me genera la trama principal pero como complementos están más que bien.

Gracias, Zdarsky y Jiménez, por lograr que florezca el amor… el amor por Batman. Gracias.