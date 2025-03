Infinity Inc. (parte 2)

Continuamos el repaso por lo que fue Infinity Inc. en los años ´80.

Siempre con el mismo equipo creativo titular, avanza la saga contra Carcharo y Helix para llegar al primer número de esta serie que leí en mi vida y me partió el bocho: el 27, ‘Memories’, donde Fury recuerda una niñez en Tierra-2 que ya no existe. El 28 y 29 siguen con la trama de Mr. Bones contra Carcharo y el 30 es otro número espectacular: a modo de epílogo de lo sucedido en el especial Last Days of the Justice Society, Roy Thomas y Todd McFarlane entregan una despedida impresionante a los miembros del grupo desaparecidos en combate. El dibujante ya está más que afianzado, te diría agrandado, y Thomas ya sabe lo que puede dar y escribe menos para facilitarle más lucimiento a sus alucinaciones gráficas. En el siguiente número, Star Spangled Kid deja el traje de los ’40 y se convierte en Skyman mientras avanza su trama con la detective Jonni Thunder. Para el nº 32 a la lucha contra el Psycho-Pirate se suma un mal mayor: las tintas de Mike Gustovich, el de Justice Machine. El 33 está dedicado al origen de Obsidian y para el 34 los Infinitors se van a Canadá para conocer a los Global Guardians –esto coincide con Legends, con que ahora están todos en la misma Tierra y con que Calgary es el hogar de Toddy- y a un nuevo grupo de villanos: Injustice Unlimited, una versión remozada con herederos de los grandes enemigos de la Golden Age.

El enfrentamiento sigue en Febrero del ’87 e incluso entra en juego Solomon Grundy (nº36). La despedida de McFarlane coincide con la historia de Northwind y a partir de ahí, el declive. Martin King dibuja el juicio contra Helix que decide que Infinity debe hacerse cargo de Mr. Bones, y así, el carismático villano pasa a integrar el grupo, medio a regañadientes. Junio del ’87 presenta The Saga of Solomon Grundy, un racconto de la historia del zombi más famoso de DC que también queda a cuidado del grupo, con dibujos de Michael Bair, De Zuñiga y Pablo Marcos. Para el número 40, Thomas quiere repetir la pegada que tuvo con McFarlane y acepta como dibujante a un pibe joven con un estilo poco convencional: Vince Argondezzi. Por supuesto, tras haber perdido su ranchito- Tierra-2, -los Thomas no logran levantar cabeza y la elección de los equipos artísticos de sus revistas (Infinity y Young All-Stars) va de mal en peor. Con tintas de De Zuniga y Danny Bulanadi meten en la historia a un ser eléctrico dentro de Jonni Thunder. Para el nº42, Lyta “Fury” revela su embarazo y se va a buscar al Silver Scarab (Hector Hall).

Ahora corresponde leer el Outsiders Special 1 y la aventura sigue en el Infinity Special 1 con tapa de Eduardo Barreto… pero por dentro nos encontramos con el horror: Argondezzi entintado por Gustovich. La historia que involucra a los Outsiders, la Force of July, el Baron Bedlam (que en realidad es el Psycho-Pirate) no es mala, pero ‘el arte’ hace daño cuadro a cuadro. Esto será una constante en el título hasta su final, ya que los lápices pasarán a estar a cargo de Argondezzi, Gustovich, Michael Bair (el más rescatable) y Lou Manna, irremontables por entintadores como Rodríguez, McLaughlin, Bob Downs o incluso el mismísimo De Zuniga. Los números 43 y 44 giran en tono al enfrentamiento con el Scarab dominado por el Ojo de Ra y su aparente muerte, el siguiente es la segunda parte de un crossover con los Teen Titans (viene del nº38 de esa colección), el 46 (enero del ’88) es crossover con Millenium. Acá Marcie Cooper, la novia de Obsidian, se descubre como una Manhunter y te revelan que siempre fue la nueva Harlequin, mientras van por el Floronic Man desde la Millenium nº3. Nuevo crossover con Millenium y Marcie además de Manhunter resulta ser la nieta de Dan Richards, el Manhunter original de la Golden Age y ella lo asesina.

El nº 48 hace foco en Nuklon y el 49 se llama “The Sandman Cometh…” donde reaparece el personaje de Jack Kirby de los ‘70s, pero en lugar de Garret Sandford bajo la máscara está… Hector Hall. Para Mayo del ’88, en el festejo del número 50 (número doble), invaden las criaturas del mundo fantástico, se revela que el Wizard no murió en Calgary, y Sandman se lleva a Lyta. Acá entra un triste Annual 2, secuela 46 años después del Annual 1 de Young All-Stars donde se termina de cerrar el plot de Mekanique y Per Degaton.

Ahora sí, el nº51, es el casamiento de Lyta y Hector. Grundy, dominado por la nueva Harlequin (que se hace pasar por Jade) usa el poder de Mr. Bones para asesinar a Skyman. Siguiente número contra la Injustice League y Helix, todos a vengar a Pemberton, y así desembocamos en un último número (el 53, de Agosto del ‘88) en el enfrentamiento final contra los villanos, pero es el final de la base del grupo, los Studios Stellar. Fin. Thomas promete una pronta serie de Helix que nunca se concreta y los Infinitors tomarán rumbos diversos (incluyendo varias muertes en las páginas de Eclipso, convertirse en parte de la mitología del Sandman de Neil Gaiman, ser reclutados por la Liga post-Giffen post-Jurgens, dirigir una agencia que controla súper seres, o integrarse a la nueva Justice Society, entre otros).

Me queda un gusto amargo; yo era muy fan de esta serie en su momento y el vuelco que pega tras la salida de McFarlane es tan brusco, la decadencia de Thomas tras la unificación de las tierras es tan notable, que leída toda completa, 37 años después, es más que comprensible la decisión de DC de cancelarla. Así y todo, con la primera saga y la época ‘de oro’, tenemos tres años de muy buen nivel. Aguante Infinity Inc.