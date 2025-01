Squadron Supreme (parte 2)

Retomamos en el capítulo 7, Love and Death, siempre con guiones de Mark Gruenwald peri ahora con dibujos de John Buscema y Jackson Guice. Acá el falso Batman le pide alianza a una especie de Doctor Doom (o Luthor en esteroides) llamado Master Menace, que lo saca cagando porque ya tiene su plan: trae a otro Hiperión (el falso Superman) que ya apareciera contra Thor en una de las aventuras pasadas y lo infiltra en el equipo tras sacar al verdadero de la ecuación. El nuevo Hyperion se enamora de Power Princess (la falsa Wonder Woman) y llega incluso a boletear al viejito que reemplaza a Steve Trevor, esposo de la princesa ‘utopiana’ desde la ‘golden age’. Pero el Hyperion que simula una especie de amnesia parcial se da cuenta de que Master Menace es un peligro y va a destruirlo. Collision es la parte ocho, de nuevo por Bob Hall y Sam de la Rosa tratando de dar algo digno, donde veremos cómo el ex villano Quagmire cae en coma, la liberación de Menace desde el limbo donde se encuentra con el verdadero Hyperion, y obviamente, el duelo entre los dos titanes sacadísimos. El falso Hyperion muere y el otro queda ciego.

Para el nº9, Extra Time, (gran tapa de Ryan y Sienkiewicz), Tom Thumb decide que, como él también tiene cáncer y un ser del futuro le dijo tener una cura, recluta a Lamprey (un falso Parásito) y van al futuro contra todo. Vuelve, la cura no sirve y en el último cuadro, un texto sobre fondo negro dice “Una semana después, mientras trabajaba en otro proyecto para mejorar la vida del Hombre, Thomas Thompson, también conocido como Tom Thumb murió”. Hijos de puta. Si hubiese sido un personaje medianamente importante o querible, podrían haber hecho una graphic novel, La Muerte de Tom Thumb, o por lo menos mostrar en cámara cómo muere de cáncer. No, nada. Chau enano.

Veremos el velorio en el número que viene, Darkness from Within. Para este capítulo 10, nuevos seres con poderes que no estaban en el radar del Squadron se unen al grupo, pero en realidad son miembros de los American Redemeers, como llama Nighthawk a su tropa de vengadores desde las sombras. Y Quagmire deja salir de dentro suyo toda la materia cenagosa que comandaba y muere en un hospital. En el nº11, Betrayal, más personajes con poderes se infiltraron al Squadron siguiendo órdenes del falso Batman y una de ellas, Moonglow, obtiene el secreto de las máquinas cambia-mentes y se las envía a Master Menace de acuerdo a lo pactado con Nighthawk.

Ape-X, la gorila cibernética, la descubre pero su condicionamiento mental que evita hacer daño a un miembro del grupo entra en conflicto y termina por freirle la mente. Con máquinas cambia-mentes a su disposición, los Redemeers -ahora con Black Archer (el falso Flecha Verde) y Lady Lark- capturan a los ex villanos que laburan para el Squadron y les devuelven la voluntad. Les piden que sigan dentro del grupo para el enfrentamiento final.

“Las Heces de la Victoria” es el último número de la saga, cuya tapa de Ryan y Layton reza “Civil War!” y enfrenta a los dos equipos a sólo $1,25. Gran pelea final, el arquero le rompe el cristal de poder al falso Green Lantern que cambia para siempre, Thermite queda en un coma sin retorno, Black Archer con un traumatismo de cráneo fatal, Pin-Ball muere cuando el falso Hawkman (Blue Eagle) se estrola contra él y le parte la columna; mientras un Hyperion ciego escucha y comprende la postura de Nighthawk; pero Foxfire mata al líder ‘opositor’ y Mink (la especie de Catwoman que trajo el falso Batman de su viaje a la dimensión Marvel posta) la asesina por detrás. Hyperion, consternado, sufre por la muerte de su ‘amigo’ y toma conciencia de los errores del proyecto, mientras el Doctor Spectrum destroza en pedazos a Lamprey. Más muertos que en Crisis. El Squadron acepta las palabras finales del falso Batman y renuncian al control del gobierno, porque ahora descubren que usaron métodos innobles contra los derechos humanos en busca de un Bien mayor. Se desbanda el grupo, nace el hijo de la falsa Zatanna que escondió el embarazo toda la serie al pedo, fin.

Y si querés ver morir a más de estos personajes, la siguiente aparición es en la Marvel Graphic Novel Squadron Supreme: Death of a Universe (por Gruenwald, Ryan y tintas de Al Williamson), donde el Nth Man se los carga a casi todos y los sobrevivientes quedan varados en la Tierra-616.

Bueno, la maxi-serie está buena, a pesar de los dibujantes berretas, a pesar de que Marvel claramente no le permitió algunas cosas y Gruenwald elige contar peleas boludas y dramas novelescos en lugar de los temas más importantes, pero para la época y el público que apuntaba, está muy bien. Es fácil matar personajes y sacudir el statu quo cuando los protagonistas no le importan a nadie y viven en dimensiones paralelas, pero hay planteos osados, un vislumbre de adultez muy por arriba de la media del Marvel de 1985 y si querés leerla de un tirón, está recopilada en un TP de 352 páginas intitulado simplemente Squadron Supreme.