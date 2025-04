X-Factor (parte 1)

Bienvenidos a la sección que se pasea por la prolífica y asombrosa década de los ‘80s para desempolvar las joyas de una inmensa corona o descubrir los bofes más recalcitrantes que se produjeron en el mercado de los superhéroes yankis. En estas expediciones cuasi-arqueológicas indagamos revistas, libros o el formato que fuere, publicados entre Enero de 1980 y Diciembre de 1989, para ver quiénes brindaron su arte y cómo se desarrollaban las aventuras en ese período.

Título: X-Factor

X-Factor Editorial: Marvel Comics

Marvel Comics Formato: revista mensual

revista mensual Período: Febrero de 1986 a Diciembre de 1989

Febrero de 1986 a Diciembre de 1989 Autores: Bob Layton, Jackson Guice, Louise Simonson, Walt Simonson, Paul Smith, Al Milgrom y otros.

Bob Layton, Jackson Guice, Louise Simonson, Walt Simonson, Paul Smith, Al Milgrom y otros. Informe: A mediados de los ´80 los mutantes traccionaban las ventas de Marvel como nadie y ya se les escapaban de las manos al prolífico y creativo Chris Claremont. La gerencia pedía más, Jim Shooter, el Jefe de Coordinadores quería más, y ante tanta necesidad de títulos mutantes, era un desperdicio tener por ahí a los X-Men originales y no usarlos. Beast, Iceman y Angel se habían juntado en los New Defenders, entre ellos y con el fracaso; Cyclops estaba atrapado en una telenovela con su esposa que ya no tenía cabida en Uncanny X-Men y Jean llevaba cuatro años muerta.

Mike Carlin y Michael Higgins dan luz verde al nuevo proyecto que propone el artista Bob Layton: los alumnos originales de Charles Xavier vuelven a unirse para combatir la ‘mutant-fobia’ desde adentro; se harán pasar por cazadores de mutantes para obtener nuevos alumnos a los que entrenar y encauzar en la senda del Bien. Para lograr esta premisa primero tuvieron que revivir a Jean Grey y de eso se encargó el mismo que la había matado: John Byrne, quien dibujara el final de Phoenix en el épic nº 137 de Uncanny X-Men, trae de vuelta a la pelirroja psíquica en las páginas del nº286 de Fantastic Four (Enero del ‘86). Al mes siguiente, con todo listo para que X-Factor debutara, tuvieron que sacrificar a los New Defenders y cerrar la colección en el número 152, crossover con Secret Wars II. Pero para que esta nueva idea funcionara era claro que Beast peluda no servía y que hacía falta un guionista más idóneo que Layton. De todas formas, junto a Jackson Guice en los dibujos y Joe Rubinstein en las tintas, en Febrero desembarcan los X-Men originales en un nuevo capítulo de la saga mutante: “Third Genesis”, a sólo $1,25.

Con Cameron Hodge, un amigo de Angel abogado y publicista, montan base en New York y lanzan la fantochada de que X-Factor está para atrapar mutantes a cambio de un billete y en este primer número reclutan a Rusty Collins. Al mismo tiempo, siguen actuando como mutantes con otros trajes coloridos, y serán bautizados como los X-Terminators (guarda Francella, Disi y compañía, que se les venía el juicio).

El nº 2 está pergeñado por Layton y Guice y se suma como coordinador Bob Harras, que se quedará hasta el final del período a relevar. Bajo una espantosa tapa de Ron Frenz (que se mantendrá causando daño durante ocho números más) vemos la captura de Hank McCoy en manos de Tower y cómo lo entrega al científico que le activara la mutación a bestia azul peluda en aquella Amazing Adventures nº11 (1972). Es obvio que en el número siguiente, el mismo equipo creativo revertirá a Beast a su forma humana para que encaje en el equipo “caza-mutantes” y de yapa se llevan a un gran personaje: Artie Maddicks, el hijo del científico, también con poderes. Para el nº 4 los lápices corren por cuenta de Keith Pollard y la rival a vencer es Frenzy, socia de Tower, quien da pistas de ser parte de un equipo, con un líder detrás. Lo más interesante que logran los artistas titulares es presentar a Apocalypse en las sombras, detrás de todas estas peleas insulsas.

La pista de que el título vendía bien nos la da el hecho de que Shooter les pidiera un Giant Size Annual- que entra justo después de este número. En Octubre del ‘86 por u$ 1.25 podíamos acceder a una aventura de X-Factor enteramente a cargo de Bob Layton -con tintas de Bret Breeding, -en la que el grupo viaja a la Unión Soviética, siempre bajo la mascarada de atrapar mutantes. Bastante triste para despedida del creador de la serie, porque ahora sí, Harras mete un necesario cambio que será un éxito rotundo: entra a escribir los guiones Louise Jones Simonson, la esposa del barbado artista que la está descosiendo en Thor. Con Guice y Bob McLeod en la faz gráfica, por fin se revela parte de una trama más compleja en ‘Apocalypse Now!’. El nº 7 servirá para presentar a Skids, otra mutante que se unirá al grupo de alumnos-refugiados y empiezan a aparecer los Morlocks, los mutantes que viven en las cloacas bajo New York, claves para la gran saga que se viene.

El nº8 tiene de artista invitado a un joven Marc Silvestri opacado por Rubinstein en una aventura a todo ritmo contra la Freedom Force de Mystique, Spider-Woman, Spiral, Blob, Pyro y los demás mutantes malvados que ahora laburan para el gobierno. La tapa de Silvestri augura más cambios en la revista y este nº 9 con Terry Shoemaker de dibujante invitado es un gran prólogo a la Mutant Massacre que arrancará oficialmente ese Septiembre, en el nº210 de Uncanny X-Men. Ingresan como personajes secundarios Caliban de los Morlocks y Leech, una nueva adquisición que será muy bien usado en el grupo.

Ahora sí, se festeja el 25 aniversario de Marvel y cada tapa tiene solamente a un personaje (Cyclops en X-Factor) esta vez a cargo del gran Walt Simonson. Falta en la portada un texto que avise que este nºo 10 es parte fundamental de la saga mutante contra los Marauders que enganchará con X-Men, Thor y Power Pack (estas dos últimas, series que escribían los Simonson). Louise, con dibujos de su marido y tintas de Bob Wiacek, forman el nuevo equipo titular de la serie y el ritmo narrativo, la aventura, toda la serie gana muchísimo.

El nº 11 es otro cross-over de la masacre mutante no anunciado en la tapa de Walt. Aquí Angel pierde el uso de sus alas y empiezan a buscarle rumbo al personaje. Enero del ’87 encuentra a los X-Factor en un epílogo no-oficial de la Mutant Massacre con Louise, Silvestri de invitado y Wiacek en su puesto. El nº 13 sorprende con otra gran tapa de Simonson, que vuelve a hacerse cargo del dibujo interno, esta vez con tintas de Dan Green. Si bien sigue presente la telenovela de Scott/Jean/Madelyn, se viene el Master Mold. Al mes siguiente explota Cyclops contra este robot tremendo y Angel debe ser operado para sobrevivir, a cambio de sus alas. Al mes siguiente, otra vez el equipo titular trae una historia en torno al sufrimiento de Warren Worthington III, donde, incapaz de soportar el vivir sin sus alas, se suicida.

Mayo del ’87 trae como invitados a David Mazzucchelli y Joe Rubinstein, y este nº 16 tiene como antagonista a Masque, otro de los sobrevivientes de los Marauders y su masacre. Al mes siguiente, los Simonson y Wiacek presentarán a Rictor, otro joven mutante con problemas de control que se unirá a sus filas, mientras arman un intrincado engranaje con Thor y la mini-serie Fallen Angels (también engancha con el nº 336 de Hulk, por Peter David y Todd McFarlane). El nº 18 gira en torno a la entidad Phoenix y Jean Grey, a cargo del equipo titular, mientras Apocalypse prepara a sus jinetes. Acá encaja el Giant Size Annual 2 a cargo de Jo Duffy, con lápices de Tom Grindberg y tintas de Joe Rubinstein. Si bien puede funcionar como epílogo de la Mutant Massacre y tiene de invitados a los Power Pack y los Inhumans, la historia es intrascendente y no aporta nada.

Mes siguiente y viene el choque contra este mega-mutante y sus tres Horsemen (el gran misterio es quién será Muerte). El número siguiente es apenas un epílogo al enfrentamiento y una aventura menor para integrar a Rictor al grupo, a cargo de Louise, June Brigman y Randy Emberlin. En Octubre del ’87, el equipo titular nos muestra la fractura de X-Factor con Cameron Hodge por la herencia de Angel y que este tipo se trae algo entre manos. El nº 22 presenta a Sal Buscema de dibujante invitado para mostrarnos el enfrentamiento contra The Right, un grupo de robots o tipos en armadura que persiguen mutantes. Porque claro, como ya se habrán dado cuenta, la premisa inicial del grupo “caza-mutantes” paralelo a los mutantes buenos era inviable y los Simonson la descartaron casi de cuajo. La cajonearon durante números y no falta mucho para que los mismos personajes lo digan de frente en las viñetas. La gran sorpresa, el mecanismo que Layton usó para vender la serie, no podía sostenerse más. Y menos con Hodge del otro lado del mostrador. Al mes siguiente, el equipo titular enfrenta al jinete de Apocalypse que faltaba, Death, contra Cameron Hodge y The Right. Sí, Cameron siempre jugó en contra de los mutantes y Warren no murió; Apocalypse lo sacó del avión antes de su muerte y lo convirtió en su cuarto jinete al darle alas metálicas que lanzan cuchillas. De la mano de Simonson, todos los miembros van a recibir mejoras en sus poderes, a veces incluso al punto de no poder controlarlos.

(Muy pronto, la segunda parte)