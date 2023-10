Jean Grey (parte 3)

En esta oportunidad repasaremos las muertes –y resurrecciones- de Jean Grey en versiones alternativas, en futuros posibles y en chamuyos varios.

La primera la podemos encontrar en la ya clásica historia de Chris Claremont y John Byrne ‘Days of Future Past’ (Uncanny X-Men nºs 141-142, Enero-Febrero de 1981), donde nos cuentan que Jean murió cuando Mastermind detonó una bomba nuclear en Pittsburgh. Unos meses antes, la pelirroja dio luz a su hija Rachel Summers, como para asegurarnos la presencia de una nueva Phoenix.

Con tapa de Julio de ese mismo año, localizamos «What If the Phoenix Had Not Died?», por Mary Jo Duffy y dibujos de Jerry Bingham, en el nº 27 de la primera etapa de la revista What If…?. Acá vemos cómo el Shi’ar vence a los X-Men en el enfretamiento en la cara oscura de la Luna y Jean no llega a convertirse en Phoenix ni a morir. Es lobotomizada para bloquearle el acceso al poder cósmico, pero años después, es llevada al espacio en una misión para salvar al Imperio de Lilandra del ataque de Galactus y acá sí, al ver fracasar a todos sus amigos X-Men, se activan sus poderes y logra un empate con el devorador de mundos. Redimida y perdonada, regresa al equipo X, hasta que le vuelve el ansia destructora de la entidad cósmica y empieza a escaparse de noche a destruir planetas deshabitados y asteroides sin vida. Cuando los otros mutantes la descubren, se re-calienta y mata a sus compañeros uno a uno. Cuando cae en cuenta de que asesinó a Cyclops, se descontrola y comienza a destruir todo alrededor de ella, incluyendo la Tierra… y todo el Universo. Chau, Jean alternativa.

What If… Phoenix Rose Again? es el título de la historia en las revistas What If…? nºs 32 y 33 (segunda serie) escrita por George Caragonne, lápices de Rodney Ramos y tintas de Jimmy Palmiotti (Noviembre 1991) en la que retoma la historia de Jean lobotomizada por el Sh’iar. Ahí nomás, Magneto le ofrece devolverle los poderes, pero se niega y se va a vivir tranquila con Scott (con quien tiene a su hija Rachel). Una noche, Mastermind lleva adelante su venganza y caga a tiros a la pelirroja. Pero la entidad cósmica recuerda quién es y decide seguir al lado de Cíclope, viviendo una vida de mentiras en la que no tiene poderes, aunque de vez en cuando ayuda a los mutantes en secreto. Cuando la descubren, Phoenix consulta con Destiny, la ciega precognitiva, y le confirma que en todos los futuros posibles va a causar tanta muerte y destrucción que decide irse de la Tierra. La entidad abandona el planeta, deja atrás a su amor y su hija, y se eleva para fundirse con el cosmos. Es George Caragonne, no le pidan mucho.

Saltamos a Mayo de 1992 cuando en el nº 37 de esta misma serie Roy Thomas y Mark Pacella nos presentan What If… Wolverine and His X-Vampires Conquered the World?. Como Amo de los Vampiros el petiso canadiense transforma a todos sus compañeros superhéroes, incluyendo a Jean Grey de X-Factor. Para cuando llega Inferno, Jean libera la Fuerza Phoenix para derrotar a Madelyne Pryor y su aliado Dormammu, a quienes desintegra convirtiéndose en el nexo de la realidad. Pero claro, es una vampiro, técnicamente está muerta.

En el nº70 de X-Man (Diciembre de 2000) Warren Ellis, Steven Grant y Ariel Olivetti presentan «Worlds Without End», en la que una Jean Grey alternativa es expulsada casi sin poderes de su mundo y aparece en la Tierra-998, donde pretende ser la reencarnación de la difunta Madelyne Pryor (como la Reina Roja). La pelirroja se convierte rápidamente no sólo en Reina de Inglaterra sino de toda la Tierra. Para recuperar los poderes engaña a Nathan Grey y se lo lleva de la Tierra posta, pero el pibe la descubre y mata a la malvada reina. Chau, pseudo-Jean.

En la Era de Apocalypse de la Tierra-295 («X-Termination: Conclusion», Junio de 2013 por David Lapham, David López, Guillermo Mogorron y otros) Logan termina como el gran capo Weapon Omega gracias a la Semilla del Apocalipsis y debe combatir a Jean con su nuevo imperio Akkaban.

Esto genera la aparición de un nuevo Apocalypse en la vecina Tierra-616 y lleva a la muerte de todos los X-Men de Jean. Sola con Sabretooth sin poderes, la pelirroja se une a William Stryker, el Profeta Rojo y sus humanos X-terminadores revolucionarios. La Semilla es extraída de Wolvie, pero la Tierra-295 es amenazada por entidades cósmicas cuasi-Celestials llamados los Exterminadores. Para enfrentarlos, Jean acepta la Semilla y con todos los personajes que puede reunir van contra estas entidades, pero no alcanza. Logran sellar su dimensión, pero mueren junto a los Exterminadores evitando que se propaguen por el multi-verso. Otra fiambre.

Seguramente –con un personaje que va y viene tan frecuentemente de la muerte y con tantos futuros alternativos, líneas paralelas e infinutd de dimensiones- se nos deben escapar algunas muertes y resurrecciones, pero no quiero irme sin destacar dos de las mejores, ya fuera de los comics.

Primero, en los dibujos animados de X-Men de los ‘90s tenemos la saga del Fénix Oscuro a lo largo de cuatro episodios de la tercera temporada (40- Dazzled, 41- The Inner Circle, 42- The Dark Phoenix y 43- The Fate of the Phoenix- escrito por Brooks Wachtel-, todos de Noviembre de 1994). Sobre el final, con Dark Phoenix descontrolada, Jean usa sus poderes para que los rayos de los Sh’iar acaben con su propia vida, pero la entidad Phoenix sale de su interior y convence a los X-Men de que, con un poco de fuerza vital de cada uno, Jean puede volver a la vida. Resucita, todos felices, la entidad cósmica se va a recorrer el espacio y fin.

La segunda ‘muerte’ memorable se da en la película X2 (2003, dirigida por Bryan Singer), cuando la pelirroja interpretada por Famke Janssen se sacrifica para que el resto de sus compañeros pueda salvarse y perece bajo toneladas de agua helada. Pero claro, la toma final muestra la figura de un pájaro de fuego surcando las aguas y ya sabemos qué se viene. Como corolario recordemos que en la X-Men 3, cuando Dark Phoenix se descontrola, Jean logra surgir y pedirle a Logan que la mate. El canadiense duda, pero la atraviesa con sus garras de adamantium y Jean/Phoenix muere. Hasta la continuidad que viene…

Terminamos acá con Jean ‘Marvel Girl/ Phoenix’ Grey. Muy pronto más muertes y resurrecciones como sólo el comic puede darnos. Feliz Día de Todos los Muertos.