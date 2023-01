¿Cómo andan, muertos vivientes, que pululan por esta página web? Si bien las funerarias y los cementerios nunca se toman vacaciones, hoy vamos con una entrega light, con un personaje que no tiene muchas defunciones, para descansar un poco y aprovechar el veranito mientras se descomponen los cadáveres al sol.

Arranquemos con el repaso de las varias muertes de Janet van Dyne, algunas medio pedorras, pero otras tremendas.

La primera vez que fallece este personaje es –como será en otras oportunidades- junto a sus camaradas Vengadores, más precisamente en la Avengers nº177 de Agosto del 1978 -escrita por Jim Shooter con dibujos de David Wenzel-, sobre el final de lo que se conoce como ‘la saga de Korvac’. Este tipo mega-poderoso, a nivel Galactus o Beyonder, eh, no un improvisado así nomás, masacra a todos los héroes que se le ponen adelante, a pesar de ser admirador de los Vengadores. Murió Wasp pero sin énfasis, así entre viñetas, en la muchedumbre asesinada. Para el final del mismo número, Michael Korvac ve llegar el fin de sus días y antes de irse restaura a los héroes a la vida. Listo, muerte y resurrección, todo en uno.

Pasamos a 1984 donde nuevamente Shooter va a matar a Wasp, no una, sino dos veces en la misma saga. Estamos hablando de la lucrativa Marvel Super Heroes Secret Wars, con dibujos de Mike Zeck, en donde para el nº 6 (Junio), Janet está separada del resto de los héroes y ya desde el título te vaticina lo peor: “A Little Death…” cuenta cuando Wasp se encuentra con un lastimado Lizard en un pantano y lo ayuda. Pero el Dr. Doom mandó a la Wrecking Crew a terminar con el lagarto y desde la nave, el Wrecker asesina a la Avispa con un poderosísimo rayo. Una muerte pequeña. Chau. Durante un par de números sigue en un estado muy cercano a la muerte, de hecho, no la pueden revivir, hasta que, en el octavo episodio, la sanadora alienígena Zsaji la logra traer de vuelta. ¿Para qué? Para que tres números más tarde el mismísimo Doom se cargue a todos los héroes de un chasquido. Y dale que vamos, otra vez murió la Avispa junto a sus compañeros. En el número publicado en diciembre, el villano es engañado para que resucite a todos y termina la saga. Tres muertes en seis años le metió Shooter, no le debe gustar el personaje.

En Junio de 1987 Wasp va a volver a morir en el West Coast Avengers Annual 2, a cargo de Steve Englehart y Al Milgrom. Miembro del grupo de la Costa Este, debe ir al mundo de la Muerte a rescatar a los Vengadores de la otra costa, y deben enfrentarse en peleas uno contra uno. A Janet le toca contra Hank Pym y pierde. Muerta Wasp y muchos de los otros Avengers, la historia continúa en el Annual 16 de los Vengadores (escrito por Tom De Falco), donde la propia Muerte resucita a todos los Vengadores caídos en combate, directamente en la Tierra, después de que Hawkeye le hiciera trampa al GrandMaster. La Avispa ni enterada, pero bueno, estuvo muerta un rato.

Otra vez que palmó, volvió y ni se dio cuenta, fue durante la saga escrita por Jim Starlin en 1991, Infinity Gauntlet, donde Wasp fue parte de los eliminados por Thanos.

Saltamos a Agosto de 1996 para otro crossover multitudinario que acabará con Janet van Dyne y sus colegas: ella es parte de los héroes que debieron sacrificarse para terminar con la amenaza de Onslaught en la saga homónima, específicamente en la revista Onslaught Marvel Universe 1, escrita por Scott Lobdell y Mark Waid, con lápices de Andy Kubert y Joe Bennett. Si bien la explosión que terminó con el villano pulverizó a casi todos los héroes no-mutantes, en realidad sus historias pasaron al Universo Heroes Reborn, destino casi peor que la muerte, si te toca estar creativamente controlado por Rob Liefeld y sus suplentes amaestrados del Extreme Studios. Por suerte, para Diciembre del ’97, Peter David y compañía salvaron a Wasp y al resto de los personajes al traerlos de vuelta al Universo-616.

Y ahora sí, las dos últimas y más terribles muertes de Janet van Dyne.

Primera: en la saga Secret Invasion (exactamente el nº 8, Secret Invasion: Finale, publicada el 3 de Diciembre de 2008, con guion de Brian Michael Bendis y dibujos de Leinil Francis Yu), uno de los extraterrestres cambia-formas infiltrado es el mismísimo Hank Pym, quien le provee un suero de crecimiento a Wasp. Pero en realidad, este skrull convierte el cuerpo de Janet en una bomba bio-nuclear y la obliga a aumentar de tamaño para que, cuando ya es una amenaza gigantesca, detonarla. Thor logra lanzarla al espacio justo antes de la explosión que la desintegra. Otro “Chau Wasp”. A no ser que, en 2013, el mismo guionista termine su paso por Avengers en el nº34 (End of Times) con la revelación de que la Avispa nunca murió, sino que fue transportada a un microverso. Muy lindo, eh. ¿Y la explosión? ¿Y la inyección skrull? Bueno, Bendis se fue y que se arreglen. Wasp está viva de nuevo.

La segunda gran muerte es ese mismo mes de ese mismo año, pero en el Universo Ultimate. ‘Death Becomes Her’ es el título de la Ultimatum 2 (Jeph Loeb y David Finch) que nos presenta a una Janet separada del equipo en medio de la gran inundación de Nueva York.

Hank Pym la encuentra justo para ver cómo Blob le arranca la cabeza de un mordisco. “Tastes like chicken” dice el obeso mutante malvado con sangre que le chorrea de la boca. Giant-Man, en un ataque de furia, le hace lo mismo a Blob. Horror, dos muertes por decapitación y canibalismo. En Julio de 2017, Al Ewing y Travel Foreman revierten esto cuando en la Ultimates 2 nº9, Wasp y los otros miembros del grupo que eran boleta son resucitados por el Maker (Reed Richards) para reescribir el Multiverso y ayudar a Eternity contra el First Firmament.

Y bueno, hasta acá llegamos. Ocho muertes con ocho resurrecciones en 60 años, no está mal. Piensen en esto la próxima vez que maten una avispa.