Wolverine (parte 1)

El hecho de que este mutante canadiense sea capaz de curarse a sí mismo a niveles sorprendentes, y el tener una sobreexposición en los comics marvelitas desde hace décadas, serán motivos suficientes para un festival de muertes y resurrecciones de las más variadas índoles. Prepárense para una seguidilla de defunciones y recuperaciones en los infinitos Wolverines.

Como la primera ‘muerte’ de Logan es en un futuro alternativo, hoy vamos a arrancar con las muchas muertes en otros futuros posibles, dimensiones alternativas y sarasas varias.

El 18 de Noviembre de 1980 sale a la venta uno de los números más importantes de los Uncanny X-Men de John Byrne y Chris Claremont, el 142, parte de la trascendental Days of Future Past. Esta «Mind Out of Time» nos presenta un futuro cercano pero terrible, donde los Sentinels tienen luz verde para destruir mutantes. Y lo hacen muy bien. Quedan apenas Colossus, Storm y Wolvie (todos bastante viejitos) y deben proteger a Kate Pryde para que pueda viajar al pasado y modificar la línea temporal. Colossus lanza a Logan contra un Sentinel de alto rango, y éste reacciona vaporizándolo en el aire. Listo, no queda nada para regenerar, solo una pila de adamantium derretido. Muerto Wolverine se acabó la rabia. Cuando esta historia tuvo su reversión en los dibujos animados de los ‘90s, el que cocina a Logan es Nimrod. Pero como ya sabemos, es un futuro que nunca llegó a ocurrir, ni ocurrirá.

En Marzo de 1989 sale a la venta el especial ‘Fred Hembeck Destroys the Marvel Universe’ a cargo de este inefable autor, donde él explica cómo mataría a todos los héroes y villanos del Universo Marvel. Cuando llega a los X-Men, es fácil: Sentinels ninjas que, en lugar de anunciar su ataque, hacen asesinatos silenciosos mientras los héroes duermen. Se carga a todos los mutantes en una página y le sobra para matar a Namor y a Zzzzax. Chau Wolvie.

En Marzo de 1991, Fabián Nicieza y Mark Bagley nos presentan «Days of Present Past», dentro de la saguita Forever Yesterday, en las páginas de la revista New Warriors nº11. El villano Sphinx altera la realidad y crea la Tierra-9105, donde los pibes del grupo se las ven fuleras, hasta que aparece al rescate un Wolverine. Horus lanza un rayo de su báculo y fríe al mutante dejando los huesos metálicos pelados. Por supuesto, los New Warriors ganan y evitan la existencia de esta ‘dimensión alternativa’.

Saltamos a Noviembre de 1995 cuando es turno de Frank Castle de cargarse a todo el Universo Marvel: Garth Ennis y Dougie Braithwaite nos presentan Punisher Kills the Marvel Universe. Acá vemos que la familia de Castle muere en medio de un combate de superseres- no de un tiroteo de mafiosos- y se hace Punisher para vengarse de todos los seres con poderes. Con humor y violencia, Ennis nos cuenta cómo mete a todos en un cohete y los manda a la Luna para luego destruirla con misiles nucleares. Se acabó el problema.

Pero Wolverine no estaba a bordo. Frank lo persigue y en combate logra que se clave sus propias garras, para luego tirarlo contra una cerca eléctrica donde se le fríe la carne. Listo, apenas quedan los huesitos metálicos de Logan. Otra muerte en un universo alternativo.

Pasamos a la revista Exiles nº4 de Noviembre de 2001, donde Judd Winick y Mike McKone nos presentan la realidad alternativa de la Tierra-8649 en la que el combate en el lado oscuro de la Luna entre el Shi’Ar y los X-Men se resuelve a favor de los mutantes y Dark-Jean-Phoenix se los empieza a cargar a todos sin ton ni son. Los Exiles salvan a Angel y a Logan para que -en una arriesgada jugada final- terminen con la vida de Phoenix aún a costa de las propias. Explosión, todos muertos. Otro Wolvie menos.

Ahora es turno para que Grant Morrison se despida de su etapa en New X-Men (Mayo 2004, nº154, con Marc Silvestri en lápices) con un futuro distópico, 150 años en el futuro, lo que se conoce como la Tierra-15104. La pelea es contra un Beast infectado por Sublime, que le quita su factor curativo y el canadiense es herido de muerte por su amigo poseido. Después de tanto buscarlo, por fin encuentra paz en el descanso eterno porque ha logrado traer a Jean de vuelta y ella hará un futuro mejor. Este ‘Here Comes Tomorrow’ es otra línea temporal que nunca sucederá, por ende, Wolverine no murió- de nuevo.

Ultimate Fantastic Four nº22 (Octubre 2005) es el puntapié inicial de la moda de los zombis en el Universo Marvel y de la Tierra-1610 saltamos a la 2149, donde Mark Millar y Greg Land nos muestran un bello cuadrito en el que una horda superhéroes zombis se morfa a Wolverine. Logan lucha, pero nada puede hacer más que sumarse a las filas de los muertos hambrientos de cerebros.

Pasamos a Septiembre del 2006 cuando Tony Bedard y Paul Pelletier se toman la sobreexposición de Logan muy en joda en el nº 86 de Exiles: allí se arma un equipo todo de versiones alternativas de Wolverine. El grupo que ‘llega la final’ está compuesto por el Zombi Wolverine, Albert y Elsie-Dee, Patch, un joven James Howlett, Weapon X, y el Wolverine de Days of Future Past. En el combate final contra un mutante que es la fusión de Wolverine, Magneto, Quicksilver, Mesmero, y Scarlet Warlock (un hijo de Magneto) mueren todos. Los Exiles recuentan un total de 17 Wolverines muertos.

Seguimos con aventuras de estos personajes que saltan entre realidades y llegamos en la Tierra-91172. Es Enero de 2008 y Mike Raicht junto a una legión de dibujantes nos traen Exiles: Days of Then and Now nº1, donde Hulk mata a Annihilus y asesina a todos los héroes que se le ponen adelante. Logan es el último en caer, pero la Annihilation Wave lo saca volando al vacío del espacio y se acabó el Wolverine de esta Tierra.

Siguen las bizarreadas en la New Exiles nº12 (a cargo de Chris Claremont y Paco Díaz Luque-Octubre 2008) cuando un Wolverine malvado pelea junto a Madame Hydra (Sue Storm) contra los Exiles. La Kitty Pryde de este grupo interdimensional además de dejarse atravesar por las garras de este Howlett demente, hace que partes del cuerpo del atacante se hagan inmateriales y se le desprenden las garras y otras partes del cuerpo. Ella se va contenta con su juego de garras de adamantium y el Wolvie es fiambre.

Llegamos a Mayo de 2007 cuando de la mano de Robert Kirkman y Sean Phillips avanza la movida zombi. El comic Marvel Zombies- Dead Days nº1 es la primera aparición cronológica del Wolverine de la Tierra-2149 y en la Marvel Zombies Return nº3 (por Jonathan Maberry y Jason Shawn Alexander, de Septiembre de 2009) se enfrentan el Wolvie Zombie con el de la dimensión a donde Fabián Cortez tiró a los zombis al final de la Marvel Zombies 2. El zombie canadiense empieza a asesinar gente en Tokyo, pero su contraparte y Kitty Pryde logran sacarle el cerebro y empalarlo. Parece que terminó todo bien, pero Logan tiene una marca de mordida y tiene los minutos contados. Chau, Lobezno.

Sigue el festival necrofílico en la Marvel Zombies Return nº5, a cargo de Fred Van Lente y Wellinton Alves, con un Hulk infectado, una especie de Justice League marvelita zombi enfrentados a los New Avengers zombis en la Tierra Salvaje. Para hacer corta esta orgía de no-muertos, Spider-Man libera a una versión de Sandman fusionado con tecno-nanitos diseñados para devorar carne no-muerta. Amigos y enemigos por igual quedan convertidos en esqueletos, incluyendo la ya conocida pila de huesos metálicos brillantes de nuestro hurón favorito.

Por hoy ya cumplimos con nuestra cuota de aniquilaciones wolverinescas en tierras infinitas. Los espero el mes que viene con más muertes del mutante canadiense que más veces saludó a la Parca y sigue con nosotros como si nada. Hasta pronto.