Wolverine (parte 2)

Y seguimos el repaso por las muchas muertes del mutante canadiense en historias ocurridas en universos paralelos (para lelos).

En Febrero de 2009, Marc Guggenheim y Daniel Acuña nos presentan la Tierra-90411, un futuro alternativo al que caen los Young X-Men en su nº 11. La saga se llama “End of Days” y ahí vemos cuando la mutante Dust -que se puede convertir en tormenta de polvo- se vuelve loca y se carga a todos los X-Men. Wolverine se clava una birra mientras la mutante le devasta la piel y lo deja como una pilita de huesos brillantes. Muerto el hurón se acabó la rabia.

Ese mismo año, pero en Junio, Chris Claremont y Tom Grummett entregan Love — and Loss!, en la X-Men Forever nº1. Este título tuvo un concepto por demás bizarro: Claremont tiene poder absoluto para retomar X-Men desde cualquier punto de su etapa clásica, para continuarla como se le antoje, sin tener en cuenta nada de todo lo que se hizo en ese gap de… veinte años. Ya de entrada aparece la pilita humeante de huesos de adamantium. Se descubrirá que la culpable es Storm, que cocinó a Logan con un rayo, un trabajo para una oscura organización llamada el Consortium, pero el afamado guionista nunca llegó a explicar el por qué, ya que le cancelaron la serie en el nº 24. Claremont se cargó a Wolverine desde el arranque, en represalia a la negativa de sacarse de encima al mutante canadiense ya desde sus primeros números de la etapa clásica. Pero es en otra continuidad, en el ‘Claremont-verse’.

Al mes siguiente tenemos una nueva muerte de los infinitos Wolverines, de la mano de Jeph Loeb and David Finch en la Ultimatum nº5. Estamos en el Universo Ultimate, y Wolverine se lanza como loco contra Magneto, que le da una paliza. Pero no antes de que el petiso canadiense lo empale y le atravise el pecho. En venganza, el Amo del Magnetismo, como último gesto, le arranca violentamente todo el adamantium del cuerpo, para dejar apenas unos huesos machucados. Chau, Ultimate Wolverine.

En la Fantastic Four nº605.1 (mayo 2012), el guionista Jonathan Hickman –con dibujos de Mike Choi- nos cuenta la historia del Reed Richards de la Tierra-98570, fundador del equipo multiversal ‘Consejo de Reeds’, un nazi hijo de puta socio de Hitler, portador del Guantelete del Infinito. Acá hay un Wolverine que es uno de los héroes que lo quieren frenar, pero es vaporizado por un rayo del Guantelete. Como si fuera poco, el Reed-nazi pierde el control y estalla el mundo. Ni pila de huesos en esta realidad.

Llegamos a Septiembre de 2012, cuando Cullen Bunn y Dalibor Talajic se divierten en el Deadpool Kills the Marvel Universe nº3. El mercenario parlanchín se carga la mansión de los Avengers, pero Wolvie, que está adentro, sobrevive para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra Wade Wilson. Deadpool tiene una katana de carbonadium que le elimina el factor curativo a Logan y el mercenario lo decapita en un claro triunfo vaticinado desde el título de la serie. Otro Wolvie alternativo que es boleta.

En la Age of Ultron nº9 (Junio 2013- por Brian Michael Bendis y Brandon Peterson) Wolverine y Sue Storm viajan al pasado para asesinar a Henry Pym antes de que cree a Ultron. El nuevo presente que se desarrolla a partir de esto es mucho peor y el Wolverine de este presente modificado también viaja al pasado para frenar al que viajó primero, lo que genera una paradoja temporal más jodida de explicar Dark vista en desorden. Los wolverines se juntan a charlar y llegan a un acuerdo, pero la coexistencia de ambos resultará en una entropía y como si fuera lo más normal del mundo, el Wolverine más joven asesina al que mató a Pym para que él exista, aunque ya no lo mató. ¿Se entiende? Bueno, lo importante es que Logan sale con las garras ensangrentadas tras matar a su otro yo y listo el pollo. La versión de una línea alternativa no está más y así se arregla todo. Mmm. Qué flojo de papeles, Bendis.

En el 2015 el Universo Marvel se sacude con la nueva Secret Wars y hay un montón de títulos relacionados, que giran en torno a las diferentes realidades que se juntan. Una de ellas es la que creara Neil Gaiman (para 1602), y la aprovechan Marguerite Bennett y Stephanie Hans en 1602: Witch Hunter Angela nº1 (Junio). La protagonista se enfrenta al corrupto Rey James de Inglaterra, que pela garras y la enfrenta, pero ella logra empalarlo con su lanza, lo mete abajo del agua y lo ahoga en un foso. A rey muerto, rey puesto.

Otro spin-off (o como quieran decirle) de esta saga multiversal fue MODOK: Assassin, y en su nº3 (Julio de 2015, a cargo de Christopher Yost y Amilcar Pinna) nos presenta el sector conocido como Killville, protegida por el asesino MODOK. Uno de los rivales que intenta acabar con él es Wolverine, pero el cabezón no muere cuando lo atraviesa con las garras de adamantium y Logan termina frito por un rayo, supestamente lanzado por un Mindless One.

Dentro de estos cross-overs, para Octubre, Fabian Nicieza e Iban Coello nos traen una nueva visita a la dimensión de la Era de Apocalypse. En el quinto número, los X-Men se enfrentan a un desquiciado Dr. Nemesis que se banca un ataque conjunto de Sabretooth y el Wolverine manco. Al borde de la muerte, el villano los lanza al espacio donde ambos mutantes mueren asfixiados. Simple, efectivo. Letal.

Y para Noviembre de ese 2015, Marvel lanza un especial con varias historias muy en joda, Secret Wars Too. Ryan Browne escribe y dibuja The Bear Without Fear, protagonizada por Beardevil, un oso parlante que se enfrenta a Wolverine y lo destroza, dejando solamente el esqueleto metálico pelado. La gente se horroriza mientras el oso se deshace de la calavera como si fuera un residuo. Otra muerte alternativa del petiso.

Y llegamos a la que quizás sea la mejor de todas las muertes alternativas, que ya directamente no pasa siquiera en un comic. Claramente hablamos de Logan, la película dirigida por James Mangold en 2017, en la que el avejentado mutante canadiense (interpretado otra- y última- vez por Hugh Jackman) se debe sacrificar para salvar a su ‘hija’ (Dafne Keen) y los otros mutantes adolescentes. Cuando los Reavers atacan a los pibes, Logan se clava una sobredosis del suero que mejora sus habilidades y su alicaído ‘healing factor’ para cargarse a todos los agresores.

Wolverine pelea contra X-24 pero su clon malvado lo empala en la rama de un árbol. Vencido X-24, Logan morirá en brazos de Laurita que, junto a los otros pibes, lo entierran y lo lloran. Fin. Aplausos. Así vale la pena que se muera el Wolverine este. Aunque sea fuera de continuidad, o fuera de un comic.

¿Y quedan más muertes? Siempre hay más. Wolverine no se cansa de morir. Los espero el mes que viene.