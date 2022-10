Wolverine (parte 3)

En nuestro necrofílico repaso por las muchas muertes del mutante más famoso hoy seguimos en mundos paralelos, en realidades posibles. Hoy vamos a preguntarnos muchas veces qué hubiese pasado si algún evento del Universo Marvel se desarrollaba de una manera muy diferente a como efectivamente sucedió. Tenemos casi unas veinte muertes de Logan en estas dimensiones alternativas, pero ninguna se pregunta ¿y si nos dejamos de joder con Wolverine y lo dejamos bien muerto?

Arrancamos temprano, allá por 1981, cuando Mary Jo Duffy y Jerry Bingham se preguntaban qué hubiese pasado si Phoenix no se hubiera muerto. Bueno, les faltaba esperar unos añitos y Marvel se los contestaba, pero en el nº 27 del primer volumen de la revista ‘What If…?’, vemos cómo los Shi’Ar lobotomizan a Jean en lugar de matarla, pero de todas formas se vuelve malvada y se carga a los X-Men. Wolvie y Colossus intentan la famosa ‘bola rápida’ pero Jean lo manda de vuelta y hace al ruso de carne y hueso para que Logan lo achure. Acto seguido, telekinéticamente manda a Wolverine a cocinarse en una pira de fuego infernal que supo ser Nightcrawler. Y si creías que el canadiense podía resistir esta tortura, cuando Phoenix cae en cuenta de que mató a Cyclops, destruye todo el universo. Game Over.

Pasamos al nº 31 de la misma colección (Noviembre del mismo año) para encontrar en el título qué hubiese pasado si Wolverine mataba a Hulk. Rick Margopoulos (guion) y Bob Budiansky (dibujante) nos muestran a un Logan re sacado que tras matar al gigante gamma se carga a un tipo en un bar y se une a la Brotherhood of Evil Mutants. Magneto lo manda como topo en los X-Men, pero se enamora de Jean y traiciona al Amo del Magnetismo, a quien empala con las garras. Antes de morir, Magnus hace que Wolvie se corte su propia garganta y… muere. No entiendo muy bien cómo un tipo con el poder de regenerarse del petiso canadiense muere al cortarse la garganta, pero bueno, es Rick Margopoulos en un What If…?, no podemos pedirle mucho.

Ya en el volumen 2 de la revista What If…? (nº6 de Agosto del ’89) Danny Fingeroth y Ron Lim nos cuentan qué hubiese pasado si los X-Men perdían en Inferno. El demonio S’ym y Madelyne Pryor le ganan a los X-Men y amigos combinados, asesinándolos a todos. Excepto a Wolverine que le lavan la mente y lo guardan como mascota. Cuando un grupito de héroes trata de resistir, atacan a Wolverine y éste asesina a Kitty Pryde, lo que le gatilla un retorno a su ser previo, casi por completo. Logan se venga matando al traidor del grupo, el evidente Baron Mordo, pero el villano logra tirarle un hechizo de fuego mágico y lo deja hecho un esqueleto de metal caliente. Para rematarla, S’ym posee el esqueleto de adamantium pero Rachel Summers lo vaporiza con la Fuerza Fénix. No quedan ni rastros de nuestro peludo amigo.

Tres meses después, Roy Thomas y Rich Buckler se preguntan qué hubiese pasado si los nuevos X-Men se morían en la primera misión. Los nuevos reclutas de Xavier van a Krakoa, encuentran a los otros, mandan a la isla vivente al espacio, pero son arrastrados y mueren en el vacío del cosmos más allá de la atmósfera. Curate de esta, Wolvie.

Septiembre de 1990 y de nuevo Thomas, con Randy Lofficier y dibujos de Ron Wilson nos cuentan qué pasaba si Vision conquistaba el mundo (What If nº19). En la segunda versión del posible mundo en el que el Vengador tomo control del planeta a lo SkyNet, Genosha tira una bomba atómica sobre la mansión de los Avengers y asesinan a todos, Logan incluido. Los villanos se hacen los dueños de la galaxia y listo el pollo.

En la What If…? nº 24 los mismo guionistas (esta vez con lápices de Tom Morgan) van a responder a la pregunta ‘¿qué hubiese pasado si Wolverine era el Señor de los Vampiros?’. Convertido por Drácula, Logan se le rebela y lo asesina. De hecho, asesina a todos los héroes de Nueva York y se instala como su dueño. El que trata de pararlo es el Punisher ayudado por el fantasma de Dr. Strange. Kitty Pryde se sacrifica, Wolverine mata a Castle pero descubre horrorizado que es un monstruo muy malo (un poco tarde, pero bueno, la muerte de Kitty le gatilla cosas). Ayudado por el espíritu de Strange, Logan lleva adelante un ritual para acabar con todos los vampiros. Y sí, él también muere, dejando apenas una pilita de cenizas.

Mes siguiente y nueva pregunta: ¿y si los héroes de Marvel perdían ante el ataque de Atlantis? Esta sesuda incógnita nos la develan Jim Valentino y Rik Levins (Marzo de 1991). El imparable dios Set avanza cargándose héroes a diestra y siniestra, el agua envenenada transforma a todos en lagartijas descerebradas y muchas heroínas se convierten en ‘novias’ de Set. Entre los que resisten está, obviamente, Wolverine, que con Aquarian van a tratar de frenar a las novias de Set. Jean Grey lanza al petiso contra su aliado que tiene un campo de fuerza muy pulenta, pero la Bruja Escarlata convierte al cuerpo de Wolvie en anti-materia y al chocar con Aquarian los dos explotan por el aire. Chau, pilita de huesos y a otra cosa.

Estamos en Julio de ese año y George Caragonne y Ron Wilson responden qué hubiese pasado si el Captain America hubiese formado a los Avengers (nº29). En esta bizarra aventura donde el mundo está gobernado por el Red Skull trae a un Logan que se hace llamar Hulk y es capaz de convertirse en el Wendigo. Los Avengers se sacrifican contra un ejército de súper soldados y dan la vida para un mundo mejor. No pidan mucho más (¿George Caragonne?).

En Abril de 1993, John Arcudi y Armando Gil le cantan quiero retruco a la What If…? 31 de Margopoulos y nos cuentan qué hubiese pasado si Hulk mataba a Wolverine (nº50). Ya desde el título sabemos que Logan es boleta, y la batalla es tan cruel y patética que basta decir que Hulk le quiebra la espina dorsal de adamantium y lo mata. Después mata a un montón más de mutantes, pero bueno, hay que llenar muchas páginas con una idea muy mala.

¿Y si los Avengers perdían “Operation: Galactic Storm”? Esto van a responder Len Kamisnki y Craig Brasfield en el nº 55 de la colección (sept. ’93) con un dibujo tan choto que te lastima las retinas. Acá vamos a ver cómo por salvar al líder kree Ael-Dan de ser asesinado por Deathbird, el militar demente lanza la Omni-Ola de Aniquilación y destruye la Tierra. En varios cuadritos podemos ver las reacciones finales de los héroes, y uno muestra una pilita de huesos brillantes con tres famosas garras rodeado de llamas. Otra vez es boleta Wolvie.

El nº 60 de la serie (Feb. ’94) es un choreo llamado “What If? X-Men Wedding Album” a cargo de Kurt Busiek y Ron Randall. Las historias giran en torno a diferentes romances alternativos de Jean Grey que siempre terminan mal por no ser con Scott. Por ejemplo, enamorada de Logan, cuando es Dark Phoenix, ese amor no la calma una mierda y consume a todo el Universo. Hasta que la muerte nos separe.

Simon Furman y Geoff Senior (mirá vos qué nivel) nos traen para el nº 64 una duda tremenda: ¿qué hubiese pasado si Iron Man se vendía? Otra vez el dibujo apesta y Wolverine no dice una línea, está de fondo para ver cómo Magneto se carga a todos los X-Men controlando unos bombarderos. Sí, un par de bombas y Logan es boleta.

Llegamos al nº 69 de Noviembre del ’94, donde vamos a descubrir qué hubiese pasado si Stryfe mataba a los X-Men. No pidan mucho porque escribe Mariano Nicieza y dibuja un tal Justiniano (Josué Rivera, encarcelado diez años por tenencia de pornografía infantil en 2011, posta). Acá vemos cómo Wolverine y un par de mutantes van a la base de Stryfe en la Luna, quien telepáticamente manda a Logan fuera de la burbuja de aire y el canadiense muere por no poder respirar. Listorti.

En noviembre de 2006 sale este especial entitulado What If: Avengers Disassembled, a cargo de Jeff Parker y Aaron Lopresti. Los malos acá son la Bruja Escarlata, el Capi América y Magneto. Contra él van Wolverine y compañía, mientras que Cíclope va con su equipo contra la Bruja. Rogue la toca, le chorea los poderes y se va todo al demonio. La magia del Caos se libera y todos dejan de existir; Logan incluido. Chau. Ahí no hay healing factor que te salve.

Ese mismo mes también sale a la venta What If: Wolverine: Enemy of the State, por Jimmie Robinson y Carmine Di Giandomenico, donde el petiso canadiense nunca sale del control de HYDRA y sigue siendo un muñequito asesino. Un grupito de héroes va a frenarlo y Kitty Pryde es la última en quedar en pie. Al no poder recuperar a su amigo, mete su brazo dentro del cerebro de Logan y lo materializa. El salvaje se lo corta y se queda con un brazo humano permanentemente dentro del cráneo, lo cual le destruye las neuronas. Fin.

Saltamos a Enero de 2009 cuando Karl Bollers y Jorge Molina nos traen What If: Secret Wars, para revisitar la berretada pergeñada por Jim Shooter en los ‘80. Cerca del final, Dr. Doom mata a todos los héroes con los poderes del Beyonder. Después el Beyonder, a través de Klaw, va a lograr que inconscientemente revierta esa acción. En este especial, Enchantress le avisa a Doom de la reaparición del Beyonder y lo destruye antes de que pueda hacer nada. Acá no hay resurrección inconsciente ni tres cuartos. Wolverine se quedó bien muerto junto a todos los demás.

Y llegamos al What If: Astonishing X-Men, de Matteo Cassali y Mike Getty (Dic. 2009), donde se junta esta historia con el combate de los Runaways con Ultron. Acá el robot se carga rápido a los Runaways y va a destruir a Xavier. Se engancha con Danger, la Inteligencia Artificial del Salón del Peligro, y juntos eliminan a un montón de mutantes. Wolverine va contra Ultron que lo elimina con sus rayos vaporizándole la cabeza. Afuera.

What If: Father es otro especial de esta tanda extraña, a cargo de Rob Williams y Greg Tocchini de Diciembre de 2010, donde en la tapa de Leinil Yu vemos a Wolverine con un bebito recién nacido en brazos. Acá nuestro peludo amigo sabe de la existencia de su hijo John (Daken) y trata de cuidarlo. No va cuando lo busca Xavier y el pibe se hace yakuza. Padre e hijo se enfrentan y Wolvie lo empala con la Espada Muramasa que le anula el factor curativo. Asesina a su propio hijo para frenarlo y luego se hace un seppuku con la misma hoja. Saludos.

Ese mismo mes, Marc Guggenheim y Dave Wilkins nos traen el especial What If 200 con una historia que gira en torno al evento Siege. Acá Sentry mata a Ares un día antes y se encuentra en forma para bancarse a todos los héroes. Con un golpe de karate decapita a Wolverine y a X-23 al mismo tiempo. Si la cabeza puede regenerar todo un nuevo cuerpo, acá no está contemplado. Cuenta como la última muerte en estos universos alternativos.

Ya está, basta de cháchara. En la próxima entrega vamos a ver morir al verdadero Wolverine de la continuidad posta. Sí, claro. En serio. De verdad. ¿Por qué no me creen?