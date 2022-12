Bienvenidos a la sección que se revuelca entre cadáveres falsos, que se regodea en muertes ficticias y realiza funerales para ataúdes vacíos. En esta entrega trataremos de dilucidar si la Mujer Maravilla es inmortal o si nos están tomando el pelo desde hace décadas.

La primera vez que se dio por muerta a la amazona fue en una bizarrísima historia de octubre de 1965, a manos de Robert Kanigher y el dibujante Ross Andru (nº157 de la primera serie regular de Wonder Woman). “I–the Bomb” nos cuenta la primera aparición del villano Egg Fu, uno de los más vergonzosos de la Silver Age, que en esta aventura baña a Steve Trevor, el amado de Diana, con un rayo que lo convierte en una bomba atómica viviente. El huevo oriental lo lanza contra la flota americana que protege Wonder Woman y explota sobre ella. Sacrificio y muerte. Se acabó la historia. Bueno, no, acá viene lo interesante. Las amazonas sobrevuelan el área y recogen todas las partículas de Diana y Steve, para recrearlos. La pila de partículas es expuesta sobre una mesa bajo el rayo láser AS-2 e Hipolyta enciende la máquina y le ruega a los dioses. Listo, los dos como nuevos. Recreados a partir de partículas tras ser destruidos por una explosión atómica. Otra que Wolverine. Empezamos bárbaro.

En enero de 1979 sale a la venta la Wonder Woman nº251, ‘The Name is Wonder Woman!’, protagonizada por Orana, la amazona pelirroja que le ganara el cargo a Diana en el número anterior. Pero esta imprudente guerrera viaja a Nueva York y se enfrenta a Warhead, un terrorista armado con una bomba neutrónica. De un tiro esta Mujer Maravilla es asesinada y Diana la venga. Luego regresa con el cuerpo de la hermana caída y recupera su cargo como W.W. Yo hubiera probado revivirla con el rayo AS-2 que reconstruye desde las partículas, pero bueh…

En diciembre de 1981 Robert Kanigher -con lápices de José Delbo- nos trae “Be Wonder Woman… and Die”, en la que aparentemente la amazona morirá de una enfermedad terminal. Más adelante descubrimos que Amy Kelly, una actriz medio chapa se comió el personaje y sale a luchar contra el mal. Diana, decidida a ayudarla, la lleva a la Isla Paraíso donde la falsa Mujer Maravilla muere convencida de que es la verdadera (nº286).

En Octubre de 1976 sale a la calle el noveno y último número de la serie regular del Joker a cargo de Martin Pasko e Irv Novick. ¿Y qué tiene que ver me dirán ustedes, con razón? Bueno, los autores tenían terminado el nº 10 y en Agosto de 2019 la demencial historia vio la luz. En resumen, el Joker recibe super fuerza y asesina a la Justice League. Inmune al lazo mágico por su locura, el Joker se lo ata al cuello a Wonder Woman y la cuelga de un pico de la Estatua de la Libertad. Muertita, quedó. ¿Cómo resucitan Diana y los otros super-fiambres? Nunca lo sabremos porque nunca se escribió el nº 11 donde se solucionaba este quilombito que jamás afectó a ningún otro título de la compañía, pero bueno, es pre-Crisis, no?

Y ya que hablamos de Crisis en Tierras Infinitas, vale sumar la muerte y desaparición de la Wonder Woman de Tierra-2, que pasa a otro plano y se convierte en una especie de diosa para sacársela de encima con cierta gracia y agradecimiento. ¿Y la Wondy de Tierra Uno? Bueno, un rayo la devuelve a su estado originario de barro de la Isla Paraíso de donde la moldeara la madre y se acabó su historia en la Crisis on Infinite Earths nº12 (Marzo 1986, a cargo de Marv Wolfman y George Perez, con tintas de Jerry Ordway).

Y será Perez el culpable de la nueva encarnación de la Mujer Maravilla, y el guionista de su siguiente muerte. Saltamos a Noviembre de 1991, dentro de la patética saga conocida como War of the Gods, cuando en el tercer número Circe le tira un hechizo muy poderoso a Diana y la desintegra. Ese mismo mes en The Demon nº17 (por Alan Grant y Val Semeiks) el protagonista encuentra el alma de Diana en el inframundo y la rescata. Se ve que Circe quiso teleportarla nomás.

Y subidos a la moda imagesca de los ’90, Diana deja su puesto a una Wonder Woman más pulenta y malita, Artemis, que durará hasta el festejo del número 100 (The Challenge of Artemis, Julio del ’95, a cargo de William Messner-Loebs y Mike Deodato Jr.), en la que el White Wizard la asesina con sus poderes demoníacos. Otra Wonder Woman suplente pelirroja que es boleta. Nunca se explicó bien por qué, pero el alma de Artemis reaparece en el Tartarus y se convierte en la concubina de un príncipe del infierno, Dalkriig-Hath. Años después, Diana baja y la rescata, para que tome la identidad de Réquiem.

Dentro de la etapa de John Byrne en Wonder Woman, para el nº 124, la princesa es atacada por Nerón y muere, dejando apenas un esqueleto humeante… el 31 de agosto de 1997, exactamente el mismo día que otra princesa Diana, la de Gales, se estrolaba con el auto en París. Chan.

Viene «Deathwatch», una especie de velorio para la amazona con el alma incinerada, por varios números. Unos villanos recomponen el cuerpo para traspasar su mente, pero el plan falla. Hipolyta le pide a Hera que salve a su hija y esta la trae de vuelta como Diosa de la Verdad en el Olimpo (nº127). Por lo que te va a durar… al número siguiente ya está a las trompadas con Egg-Fu.

Marzo de 2012 arranca la serie Earth 2, dentro del New 52, y James Robinson con Nicola Scott, nos cuenta la trágica muerte de Wonder Woman, atravesada por la espalda con una lanza del temible General Steppenwolf (el padre de su hija). Y acá no hizo falta explicar la vuelta, porque es una tierra paralela de una etapa borrada de un plumazo.

Saltamos nueve años y encontramos otro gran evento que cambiará el Universo DC para siempre (Bwa-ha-ha): The Dark Nights: Death Metal. Diana debe detener al Darkest Knight, el Batman Que Ríe con los poderes del Dr. Manhattan y al final de la Death Metal nº7 (Marzo de 2021, a cargo de Scott Snyder y Greg Capullo), en el principio del multiverso, se sacrifica para resetear un Omniverso, como guardiana de la nueva continuidad. Pobrecita. Por supuesto, esto dura muy poco, ya que Diana resucita en una especie de limbo nórdico, atraviesa una zona fantasma y ya está de vuelta, lista para volver a morir.

En Junio de 2022, Joshua Williamson y Rafa Sandoval nos traen la última muerte de Wonder Woman–hasta la fecha-, en la Justice League nº75, ‘Death of the Justice League’. En ‘homenaje’ a los 30 años de La Muerte de Superman, la Liga se enfrenta a un ejército de los más poderosos villanos (Eclipso, Nerón, Nekron, Ares, Doomsday y Darkseid, entre otros), la Dark Army, dirigidos por la fuerza destructiva conocida como la Gran Oscuridad. Enfrentados al líder, Pariah, Superman, Batman y Wonder Woman son barridos por una ola de energía destructora y viene el funeral. Muertitos los tres y comienza la Dark Crisis. Sin embargo, en el título mensual de la amazona sigue vivita y coleando como si nada. Todo parece apuntar a que las supuestas muertes, en realidad fueron teleportaciones a mundos diseñados específicamente para cada héroe, de los que saldrán muy pronto. Si Diana es la Guardiana de la continuidad y todavía sigue viva, esa es la prueba más poderosa de su inmortalidad.

Hasta la muerte que viene.