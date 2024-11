Durante los ´90, varias de las franquicias más importantes de Marvel y DC atravesaron algunas de sus peores etapas, pero como en el caso de Avengers por ejemplo, hubo algunas que tuvieron la oportunidad de volver a brillar durante la segunda mitad de la década tras uno o dos relanzamientos.

Sin dudas, Avengers fue notablemente afectada por muchas de las peores tendencias estéticas y estilísticas de la década, y arrastró hasta casi el final de los ´90 las consecuencias de toda esa influencia. Especialmente recordada (aunque no de la mejor forma) es la etapa en la que todos los miembros vestían camperas de cuero, por ejemplo. Aunque lo peor fueron las historias, que se fueron haciendo cada vez más repetitivas, trilladas, llenas de errores de continuidad y contradicciones internas como si fueran escritas por un primerizo que no sabía lo que hacía. Además de mal dibujadas, en una época que destaca por haber puesto el enfoque principalmente en el dibujo y en la que las mayores estrellas del medio, eran los dibujantes.

Todo eso acabó con la llegada de Kurt Busiek al título, cosa que ocurrió en 1998, ya en el último tramo de la década. Pero para un guionista de este calibre, fue tiempo suficiente para lograr que el título resurgiera luego de tantos años. Cosa que posiblemente no hubiera dado tan buenos resultados en manos de otro autor menos capaz, pero que en sus manos esa transformación fue perfectamente natural.

Busiek apostó por un enfoque de “regreso a las bases”: reintrodujo estilos narrativos, conflictos personales, relaciones, historias y villanos que formaron parte de la historia del título durante algunas de sus mejores etapas, referenció algunas historias y momentos a los que les dio continuidad o resolución según el caso, todo lo cual sirvió para darle una sensación atemporal y clásica a la serie. Incluso llegó a emular los estilos narrativos de otras épocas (como los diálogos meramente expositivos o los globos de pensamiento, que por esa época ya habían caído en desuso) para acentuar la intención de la serie. Era el regreso de los Avengers más clásicos, ya lejos de los artilugios modernosos que habían sido tendencia hasta el momento. El gran acierto de Busiek fue darse cuenta de que era el momento exacto para encarar la serie desde una óptica que fuera clásica y actual al mismo tiempo, despojado de las tendencias actuales que por entonces ya estaban en vías de extinción. Busiek era sin duda el indicado para una tarea así, particularmente por el conocimiento enciclopédico que tenía respecto de la historia de cada personaje, la cual ya se había podido apreciar años antes en Marvels, historia que realizó junto a Alex Ross y de la que todavía no hablé en ésta sección. Ya llegaré a eso, obviamente no la descarto.

Por supuesto, un comic puede estar muy bien escrito, pero la parte gráfica es tan integral del mismo como la parte literaria, y afortunadamente Busiek fue acompañado por un dibujante que ya había tenido una etapa anterior en el título, (en los ´70, notablemente la saga de Korvac), nada menos que George Perez, quien ya por ese entonces era una leyenda, que venía de haberse destacado en New Teen Titans, Crisis on Infinite Earths, Wonder Woman, Infinity Gauntlet. Sin duda Perez era más que adecuado para un título como éste, tanto por la experiencia que podía traer para dibujar grupos, como por el hecho de reintroducir una estética clásica que se complementaba a la perfección con la historias de Busiek.

Perez trae toda su jerarquía y habilidad a la mesa, y su aporte resulta especialmente valioso al tratarse de uno de los pocos dibujantes s que tenía un conocimiento tan profundo de la historia de los personajes como el guionista al que acompañaba. Las referencias gráficas a distintas época de los personajes a través de la forma de retratarlos en la página, se pueden apreciar a lo largo de todo su paso por el título. Además, no deja de ser increíble la enorme capacidad de Perez para crear diseños nuevos constantemente para cada personaje. Es inevitable notar esto en el arco inicial de la etapa “Once an Avenger…”, en el que cada uno de los 39 personajes todavía vivos que alguna vez fueran miembro del grupo fue transformado de acuerdo al rol que le tocó desempeñar en una realidad modificada por Morgane Le Fay. Cada uno de ellos pasó a vestir una versión de fantasía medieval, perfectamente diseñado por el artista en torno a los elementos insignia de cada traje y las personalidades de cada uno. Un trabajo titánico, realizado a la perfección.

Por supuesto, sin olvidar la capacidad enorme que siempre tuvo (y que vuelve a demostrar acá), para las escenas de acción. Perez dibujó a lo largo de su carrera alguna de escenas de acción realmente icónicas, que han sido emuladas y/o copiadas por varios otros dibujantes, y esa habilidad para retratar escenas visualmente impactantes, combinadas con una narrativa dinámica, que lleva al lector a recorrer toda la página en un viaje que es a la vez vertiginoso, pero lleno de detalles. No por nada siempre se lo conoció como el rey de los escombros, porque básicamente nadie es capaz de dibujar escombros o edificios en ruinas tan bien como George Perez. En una página en la que personajes superpoderosos se están reventando a golpes, es muy efectivo cuando los efectos de la destrucción están bien dibujados.

La etapa de Kurt Busiek al frente del título se extiende a lo largo de 56 números, de los cuales solo los 23 primeros fueron publicados durante la última etapa de los 90s. El resto se publicó desde Enero de 2000 hasta Septiembre de 2002, que fue cuando salió el nº 56. Allí se cierra la etapa de Busiek, quien sería reemplazado por Geoff Johns a partir del número siguiente.

Las sagas e historias más destacadas de Busiek durante ese corto tramo antes del cambio de década fueron “Once and Avenger…”, un breve arco en el que enfrentan al Squadron Supreme, el mini-crossover “Live Kree or Die”, y por supuesto el arco “Ultron Unlimited” en la que tienen uno de los enfrentamientos más espectaculares de toda su historia con Ultron. También a la par de lo realizado en el título principal, Busiek realizó un spin-off titulado “Avengers Forever”, junto a Carlos Pacheco, que se extendió por 12 números y finalizó más o menos al mismo tiempo que “Ultron Unlimited”. Tal vez merezca nota propia… veremos.

​Hay muchas ediciones recopilatorias de esta etapa que hoy en día está considerada una de las más clásicas de Avengers. La colección “Avengers Assemble” recopila todo lo escrito por Busiek, y salió tanto en TPB como en HC. También existe una edición Omnibus mucho más reciente y fácil de encontrar.​