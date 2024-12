Batman Black & White

En la nota de Septiembre de 2022 de esta sección, hablé sobe “Marvel: Shadows and Light”, una antología en blanco y negro, claramente inspirada en la obra sobre la que voy a hablar en ésta oportunidad.

“Batman Black and White” se publicó entre Junio y Septiembre de 1996, por una idea impulsada por el editor Mark Chiarello y jefe de arte de DC. Durante una reunión (según el mismo cuenta en la introducción de la primer edición recopilatoria) varios colegas coincidieron en que la serie que se llevarían a una isla desierta sería la revista “Creepy” de Warren Publishing. Chiarello tomó la idea de Creepy, de historias cortas en blanco y negro realizadas por los mejores artistas del medio (en aquella época, obviamente) y presentó el proyecto en las oficinas de DC, donde se aprobó,a pesar de cierta resistencia inicial.

En total, son 20 historias publicadas a lo largo de cuatro números, a razón de cinco por cada uno. El proyecto reunió a algunos de los artistas más reconocidos de la época con la única consigna de que todos realizaran una historia con Batman o sobre Batman, en la que cada uno presentara su visión ya fuera sobre el personaje o su mundo, para ser presentado ante el público sin color, lo que permite apreciar de otra forma el dibujo, la acción, la expresividad y la ambientación. Batman es un personaje que se mueve entre las sombras y los grises morales, cuyas raíces se hallan en la influencia de los pulps y el crime noir, por lo que tanto él como su entorno son ideales para presentarlos de esta forma.

Cuando los editores de DC aceptaron publicar la miniserie, lo hicieron a pesar del riesgo que creían estar tomando al publicar algo en blanco y negro, en un medio en el que el común de los lectores ya se habían acostumbrado al color. Sobre todo hay que tener en cuenta que en los ´90 el uso y aplicación del color mejoró muchísimo con respecto al coloreado plano que caracterizó a los comics de superhéroes durante décadas. La situación era muy distinta a la de los ´70, cuando los editores sabían que podían optar por un magazine, en un formato más grande, en blanco y negro, en el que se apreciaban mejor las imágenes tal como las plasmaban los dibujantes. Incluso podían apostar por historias más adultas, para captar la atención de buena parte del público que buscaba una alternativa a las mismas historias de aventureros disfrazados mal coloreadas. Pero en los ´90 eso cambió, y aunque seguían existiendo publicaciones exitosas en blanco y negro (Bone, Love & Rockets, Sin City, etc), el público general de los superhéroes prefería el color. No fue poca la sorpresa ante el éxito enorme que tuvo la miniserie, a punto tal de que Marvel no tardo el copiar la fórmula al año siguiente. Por supuesto, con una presentación distinta, y la idea adaptada a su universo.

De las 20 historias, mis favoritas personales son “Perpetual Mourning” del siempre excelente y distinto Ted McKeever, “A Black and White World” de Neil Gaiman y Simon Bisley, “In dreams” de Andrew Helfer y Tanino Liberatore, y alguna que otra más. Esas tres son las que mejor recuerdo. No es que las demás no sean suficientemente buenas, pero algunas se me hicieron un poco trilladas, en tanto que no presentaban algún nuevo giro en torno a Batman, sino que volvían sobre algo ya visto muchas veces. Un claro ejemplo de esto es la historia de Bruce Timm y Paul Dini en el primer número. Es buena, pero la sentí muy predecible, tanto por la forma de abordar a Two Face, como por el hecho de que eran ellos dos quienes contaban esa historia.

También hay que destacar que en este verdadero seleccionado de dibujantes de primera línea a nivel global, entraron dos argentinos: José Muñoz y el recordado Jorge Zaffino. En cada número, antes del comienzo de la primera historia y tras el final de la última, se publican pin-ups de algún artista que no necesariamente trabajó en alguna de las historias, pero que quería contribuir de alguna forma para el proyecto. Hay algunas imágenes memorables, y en particular me gustaron las de Moebius, Kaluta y P.Craig Russell.

“Batman Black and White” fue recopilada varias veces, tanto en los ´90 como posteriormente. En 1998 se recopiló tanto en formato HC como en TPB, aunque ya no sé mucho sobre la disponibilidad de ambas ediciones. Las revistas individuales fueron relativamente fáciles de conseguir durante la época en que salieron, y recuerdo haberlas visto dando vueltas en las comiquerías durante bastante tiempo.

Posteriormente, la idea de “Batman Black and White” fue retomada, y DC publicó cuatro nuevas miniseries (volúmenes 2 al 5), en 2013, 2014, 2020 y 2021.