La segunda mitad de los ´90 fue un período muy fructífero para DC en cuanto a la cantidad de nuevas series que salían, protagonizadas por personajes nuevos, en su mayoría muy buenas, pero no siempre con el mayor éxito, por la razón que fuera.

Un caso típico, es el de “Chase”, serie protagonizada por Cameron Chase, personaje nuevo creado por Dan Curtis Johnson y J. H. Williams III, y que hizo su primera aparición en el nº 550 de Batman (con fecha de portada de Enero de 1998), donde tiene un team-up con Batman, para detener a un nuevo Clayface, que no era otra cosa que un desprendimiento (no hay otra forma de describirlo) del cuerpo del hijo de Clayface III (Preston Payne, mi versión favorita de Clayface) y Clayface IV (la única Clayface mujer, si no me equivoco). Inmediatamente, al mes siguiente (Febrero de 1998), Chase lanzada en su propia revista.

Cameron Chase es una agente recién llegada a la agencia federal D.E.O. (Department of Extranormal Operations), y en su serie mensual sigue la misma premisa planteada en aquél número del murciélago, (de hecho, continúa directamente) donde la presentan como la novata. La organización no es otra cosa que una agencia dedicada a monitorear, investigar, y en ocasiones intervenir, todo tipo de actividades en las que participen metahumanos, especialmente superhéroes y supervillanos. Si bien Chase es “la nueva”, desde el comienzo demuestra que encaja perfecto con el perfil del lugar, en gran parte gracias a la postura poco favorable que asume ella con respecto a los superhéroes, ya que realmente no le generan simpatía alguna. Dicho claramente: A Chase no le gustan los superhéroes, y eso le juega a favor, tanto a ella como personaje, como a la dirección de la serie.

Este enfoque lleva a que se genere una situación inusual dentro del Universo DC, que le permite a los autores demostrar las capacidades del personaje nuevo, y a la vez evitar esas situaciones (tan repetidas en el Universo DC) en las que al cruzarse con un superhéroe, se vuelven torpes por sentirse deslumbrados ante su presencia (me acuerdo de Kyle Rayner, que en su encuentro con Batman en el arco “Hero Quest”, pecaba de excesivamente reverencial); muchas veces en un intento del guionista de representar a través del protagonista la misma reacción que tendría el lector en caso de conocer en persona al superhéroe que sea. Afortunadamente, eso no ocurre, precisamente por la postura de la protagonista, que tiende a ser escéptica con respecto a la honestidad e intenciones de los héroes. Agradezco MUCHO eso, realmente. Detesto cuando el guionista canaliza demasiado a su fanboy interno.

Por supuesto, esa postura de Chase se origina en su pasado, y los autores se encargarán de revelarla en el que posiblemente sea el número más impactante de la serie (el 6, titulado “Family Secrets”). La razón de la protagonista para sentirse así tiene sentido, y es inevitable entenderla, aunque el lector de siempre no esté del todo de acuerdo, debido a la conexión que pueda sentir que tiene con los personajes tras tantos años de lectura. Pero en el contexto de la historia, la razón es completamente válida.

Desgraciadamente, a pesar de ser una serie muy bien escrita, y muy bien dibujada por un todavía no muy experimentado, pero muy prometedor J. H. Williams III, fue cancelada antes del año, pero lo poco que pudimos leer, fue de muy bueno para arriba. Especialmente recordados son los dos números con Batman, en los que ella recibe el encargo de descubrir su verdadera identidad y desenmascararlo. Además de Batman, otros personajes que desfilaron por la serie fueron Amanda Waller, una encarnación de Suicide Squad, los Teen Titans de Dan Jurgens, Klarion en un flashback, Nightwing, Alan Scott (en la época que se hacía llamar Sentinel), y Hal Jordan en otro Flashback.

Por la misma época en que se publicó “Chase”, paralelamente se publicaba en las páginas de JLA el arco “Crisis Times Five” que es donde Grant Morrison reintroduce a los fundadores de la JSA (quienes se habían retirado tras el final de “Zero Hour”). La nueva serie de JSA se lanza al año siguiente, en el ´99, y allí es donde vamos a volver a ver seguido a la D.E.O. y a su Director, en parte por la inevitable conexión del Director, Bones, ex miembro de Infinity Inc, y responsable indirecto (o más bien, no intencional) de la muerte de Skyman, el antecesor de Courtney Withmore como Star Spangled Kid.

Durante ésta época, Chase solía aparecer en algunas historias cortas de los especiales “Secret Files & Origins” de varios títulos. De todos modos, sus siguientes apariciones importantes, ocurren en la década siguiente, después de “Infinite Crisis”, en la serie “Manhunter” de Marc Andreyko, protagonizada por Kate Spencer.

Cabe destacar, que si bien se trató una serie muy corta, de apenas nueve números regulares, más un especial 1.000.000 que conecta con la saga “DC One Million”, Chase se adelantó a su tiempo en algunos aspectos. Hay que recordar que tan solo dos años después de la publicación de esta serie (entre 2000 y 2001), Brian Michael Bendis desarrollaría dos series nuevas con premisas MUY similares (sospechosamente similares, diríamos): Alias (en la que una ex superheroína se desenvuelve como detective privada), y Powers (sobre una agencia de detectives que se especializa en casos donde intervienen metahumanos).

En 2012, DC publicó un TPB que recopila todos los números, aunque las revistas individuales no son caras ni difíciles de conseguir. También existe un Omnibus de DC One Million, donde probablemente se encuentre el especial One Million de ésta serie, junto a todos los demás.