Marvel: Shadows and Light

En 1996, DC publicó una miniserie de cuatro números, estructurados como pequeñas antologías compuestas de tres o cuatro historias autoconclusivas en blanco y negro, cada una realizado por un autor o equipo creativo diferente, todas protagonizadas por Batman, bajo el título de “Batman Black & White”. El título tuvo mucho éxito, ganó varios premios y reconocimientos, y fue posteriormente recopilado a lo largo de los años en distintas ediciones. Ya hablaré de esta obra en alguna nota futura.

Por supuesto, la reacción de Marvel no se hizo esperar demasiado, y pocos meses después, sacaría a la calle un proyecto de características similares, titulado “Marvel: Shadows & Light”. Al igual que la obra antes mencionada, “Shadows & Light” también se compuso de comics en formato antología, con historias en blanco y negro realizadas por distintos artistas o equipos creativos. La gran diferencia entre ambos proyectos consistió en que la versión de Marvel no se limitó a centrar todas las historias en torno a un único personaje, como lo hizo DC con Batman, si no que cada número contenía historias protagonizadas por personajes diferentes, realizadas por artistas de gran calidad. Incluso hay alguna que otra sorpresa.

Al igual que en el caso de la de Batman, la de Marvel también sumó un total de cuatro números, pero se publicaron de distinta forma. Mientras que la del detective de DC fue publicada como una miniserie de cuatro números, la de Marvel se publicó como un especial en 1997, seguido por una miniserie de tres números, en 1998.

La serie contó con dibujantes y guionistas de la talla de John Paul Leon, Michael Golden, Bernie Wrightson, Steve Ditko (sí, Steve Ditko!), Brian Stelfreeze (en los ´90 estaba en todos lados! A mí me encantaba), Lee Weeks, Marv Wolfman, Jim Starlin, y varios más, todos de muy buenos para arriba.

El especial trae historias de Wolverine (escrita y dibujada por John Paul Leon), Dracula (protagonizada por Blade, escrita por James Felder y dibujada por José Ladrónn), Captain Marvel (Mar-Vell, escrita por John Rozum, arte de Wilfred), y Doctor Strange (guion y lápices de Michael Golden). Mi favorita en éste número fue la primera, la de Wolverine, contada en primera persona por un asesino que intenta acercarse a Wolverine para matarlo sigilosamente, y cómo la reputación de su blanco lo intimida. La portada es una wrap-around (portada envoltorio) de Tony Daniel, que muestra a Wolverine y Dracula adelante, y a Mar-Vell y Doctor Strange atrás.

El nº 1 de la miniserie trae historias de Black Widow (por Gerard Jones y Gene Ha), Hulk (guion y dibujo de Bernie Wrightson), de Iron Man (por Len Wein y Steve Ditko), y Daredevil (Ron Marz y Brian Stelfreeze). Las portadas fueron realizadas por Brian Stelfreeze (frente), y Richard Bennett (contratapa), y se incluyen pin-ups interiores por Rodolfo DiMaggio, Tom Grindberg y Cam Smith.

El nº2 trae historias de The Thing (por Lee Weeks), Man-Thing (por Marv Wolfman y Liam Sharp), Doctor Strange (por Jim Starlin), y Spider-Man (por Marc Andreyko y Jill Thompson). Las portadas son de Lee Weeks (frente) y Rick Leonardi (contratapa).

El nº 3 presenta una espectacular portada dibujada por John Buscema y entintada por Claudio Castellini (el de DC vs. Marvel), y las historias son protagonizadas por Hulk (Roger Stern y John Buscema), Werewolf by Night (Jim Starlin y Tom Grindberg), Spider-Man (por Keith Giffen), y Silver Surfer (por Bob Layton). La contratapa es de Lee Weeks, y hay varios pin-ups, por Bart Sears, Arthur Suydam, Tom Dringenberg, Andrea DiVitto/Sandu Florea, y Claudio Castellini.

Por mi parte destaco algunas que me gustaron especialmente, como la de Black Widow en el nº 1, donde Gene Ha realiza un trabajo increíble, en escala de grises, con unos efectos y texturas con mucho realismo, que dan la impresión de estar viendo una película de acción en blanco y negro. Parece mentira que otro artista logre destacarse teniendo al lado a competidores como Bernie Wrightson, Steve Ditko, y Brian Stelfreeze. Pero ahí lo tienen a Gene Ha. Genio! Tampoco es que las otras historias no estén buenas, eh?. Artísticamente, es una serie que mantiene un nivel muy alto, y en mi opinión, éste es el mejor número, el más parejo en cuanto al nivel de los autores presentados.

También destaco la de Man-Thing en el nº 2, realizada por Marv Wolfman y Liam Sharp, no tanto por la historia de Wolfman, muy sencilla y hasta predecible, sino por el dibujo impresionante de Liam Sharp. Y de cualquier manera, en un proyecto como “Shadows & Light” el protagonista es el dibujo, mientras que el guión queda en un claro segundo lugar. Ya en la nota que hice sobre Hulk (el año pasado, en dos partes), hice especial mención sobre la corta etapa de Liam Sharp, y creo que dejé claro lo mucho que me gusta su versión del famoso monstruo verde. Bueno, éste es otro monstruo verde, y si el Swamp Thing de la dupla Bissette-Totleben les volaba el bocho, prepárense para ver a este Man-Thing de Liam Sharp. Cualquier calificativo se le queda corto, pero claro, Sharp se encontraba en ese mismo momento dibujando una serie de Man-Thing (escrita por J.M. DeMatteis), y aunque su dibujo de la criatura en esa serie también era muy bueno, es en esta historia corta en blanco y negro donde mejor se aprecia su dibujo. Lamentablemente, en la serie mensual, muchos de sus trazos eran básicamente tapados por el color, que en mi opinión, estaba demasiado saturado y luchaba contra la atmósfera misma que buscaba crear la serie.

El resto de las historias de este número, también son buenas, y la historia de apertura, la de The Thing por Lee Weeks, también hace un lindo uso de las escalas de grises, aunque no al nivel de Gene Ha en la de Black Widow del número anterior. Las otras dos historias, la de Doctor Strange y la de Spider-Man, son buenas, pero destacan más por su guion que por su dibujo, y me dejaron la sensación de que no lograron sacar el máximo provecho a la propuesta.

Del tercer y último número de la miniserie, la historia que más me gustó a mí fue la de Werewolf by Night. Es la segunda historia de este número, viene después de la de Hulk, y a diferencia de aquella (protagonizada por Banner, principalmente), que se enfoca en lo introspectivo y la parte emocional del conflicto entre Hulk y Banner, la de Werewolf hace a un lado los conflictos internos y se centra en el lado oscuro de Jack Russell siempre a flor de piel, y su faceta como depredador, y cazador de depredadores. Tom Grindberg se da el gusto de hacer un despliegue amplísimo de todo un abanico de recursos visuales narrativos, y le saca gran provecho a la consigna, con la creación de efectos que acentúan el tono de la historia.

Desgraciadamente, no existen recopilaciones que junten este material, por lo que la única opción es tratar de encontrar las revistas publicadas en los ´90. Recuerdo que hasta hace más o menos diez o quince años, no eran difíciles de encontrar en las comiquerías de Buenos Aires, pero -lógicamente- con los años se fueron haciendo cada vez más escasas.