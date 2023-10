Michael Moorcock´s Multiverse

Michael Moorcock es sin duda uno de los autores de fantasía más importantes en existencia y su volumen de trabajo abarca algunas de las obras y personajes más reconocidos del género. Su personaje más importante es Elric de Melniboné, quien protagoniza toda la saga que lleva su nombre. Desde su debut en 1961 hasta el día de hoy, Elric de Melniboné ha dejado una huella muy profunda en la cultura popular: es uno de los personajes más influyentes del género de la fantasía oscura, e inspiró al menos parcialmente (y mucho más en algunos casos) innumerables obras, entre las que se cuentan Game of Thrones, The Witcher, Warhammer, y muchas más.

La primera aparición de Elric fue en la historia corta “The dreaming city” publicada en Junio de 1961 en el nº 47 de la revista ”Science Fantasy”. Posteriormente, en 1972, sale la novela “Elric of Melniboné” y desde entonces su saga se ha expandido a lo largo de los años en nuevas novelas por su autor, así como en comics y otros medios.

En cuanto a su incursión en los comics, Elric hace su primera aparición en comics estadounidenses en 1972, en los nºs 14 y 15 de “Conan de Barbarian”, a cargo de Roy Thomas y Barry Windsor- Smith. Previamente, hubo par de comics europeos, uno de ellos ilustrado por el maestro Philippe Druillet, en 1968.

En 1982, la editorial Pacific Comics publica la adaptación al comic de la primera novela de Elric, y el guionista encargado de llevar adelante el proyecto es nada menos que Roy Thomas, quien ya hiciera lo mismo durante la década anterior en Marvel con respecto a “Conan the Barbarian”, por lo que su elección para hacerse cargo de Elric fue perfectamente lógica. Para acompañarlo en la parte gráfica, fue elegido P. Craig Russell, una elección muy acertada para dedicarse al tipo de historias y ambientaciones que les tocaba abordar. Thomas y Russell colaboraron en múltiples historietas de Elric durante los ´80, siempre en base a las historias clásicas escritas por Moorcock.

Llegados los ´90, se seguirían adaptando historias de Moorcock al comic, mayormente aunque no obligadamente siempre, enfocadas en Elric. Quizás uno de los trabajos más interesantes, sea el que vimos en 1997 de la mano de los artistas Walter Simonson, Mark Reeve, y John Ridgeway, en las páginas de la serie de 12 números titulada “Michael Moorcock’s Multiverse”, que salió a través del sello Helix (el mismo que publicó “Bloody Mary”, de la que ya hablé anteriormente en esta sección), y en la que se explora el multiverso trazado por Moorcock en sus ficciones, a través de tres historias que avanzan por separado hacia un final en común, en el que convergen para enfrentar al origen del conflicto que aqueja a los protagonistas de cada una de las historias.

La gran diferencia entre “Michael Moorcock’s Multiverse” y todos los anteriores, es que este es un trabajo %100 original, creado directamente para el formato comic, y no una mera adaptación de una novela preexistente. Además, al ser un trabajo original de Moorcock, tenemos la garantía de que fue escrito por él mismo, y para los lectores más empapados en la obras literarias del autor, es una saga que se complementa muy bien con sus trabajos anteriores.

Además de Elric (del cual hay una versión que no es exactamente el que se podría considerar el canónico, sino quizás un descendiente), hay también otros personajes que se mencionan o protagonizan otras sagas del autor. Cabe recordar que, además de la saga de Elric, Moorcock escribió muchos otros libros enfocados en otros personajes y mundos, como “The Cornelius Chronicles”, “The dancers af the end of time”, “The books of Corum”, o “Hawkmoon”, entre tantos otros, todos ellos entrelazados en un vasto multiverso que se explora (en parte) a lo largo de los 12 números de esta serie.

La primera historia se titula “Moonbeams and Roses” y está dibujada por Walt Simonson. Es protagonizada por The Rose, una guerrera que aparece por primera vez en la novela “The Revenge of the Rose” de 1991, y Sam Oakenhurst, otro héroe de Moorcock.

La segunda historia es dibujada por Mark Reeve, y se titula “The Metatemporal Detective”, centrada en una versión de Sir Seaton Begg, como una suerte de Sherlock Holmes del espacio–tiempo.

Por último, “Duke Elric”, ilustrada por John Ridgeway, es protagonizada por lo que podríamos considerar una versión del personaje más famoso de Moorcock, (quizás un descendiente, o una reencarnación, no se llega a aclarar) quien -al igual que los protagonistas de las otras historias- se lanza a la caza del elusivo Silverskin, que vendría a ser a la vez algo así como un tirano y jefe criminal, entre otras cosas.

Cada número trae un episodio de cada una de las tres historias, que continúan mes a mes. Esta dinámica se mantiene hasta el nº 11, y en el 12 el momento climático de cada una llevará a sus protagonistas a encontrarse, a la vez que se cruzan con otros personajes del vasto entramado multiversal de Moorcock. El dibujo de este último episodio quedó a cargo de Simonson.

Artísticamente, las tres historias tienen un nivel muy alto, todas se disfrutan mucho, pero sin restarle mérito a Reeve y Ridgeway, disfruté sobre todo el trabajo de Simonson. Siempre es genial, pero acá se aleja de los ámbitos superheroicos, se mete a fondo en otro tipo de fantasía, y le sale impecable.

Existe un tomo recopilatorio de “Michael Moorcock’s Multiverse”, publicado en 1999, hoy en día descatalogado y muy difícil de conseguir.

Al día de hoy, se siguen adaptando las historias de Moorcock, especialmente las de Elric, incluso se han vuelto a hacer nuevas adaptaciones de algunas historias ya adaptadas en los ´80 por Thomas y Russell.