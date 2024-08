No logro recordar en este momento quién fue que dijo muchos años atrás, que a mediados de los ´90, Nightwing era el héroe de DC más popular entre los que no tenían serie propia. Pudo haber sido Marv Wolfman. O tal vez Chuck Dixon. O Denny O’Neil. Es que realmente hubo una época en la que Dick Grayson en su rol de Nightwing venía haciéndose cada vez más popular, desde el lanzamiento del primer volumen de “The New Teen Titans” en Noviembre de 1980, cuando, poco a poco, Wolfman y George Perez lo fueron desarrollando verdaderamente en su rol como líder del equipo, recientemente independizado de su mentor. Número a número Dick demostraba su gran capacidad para asumir su nueva faceta de héroe independiente, ya como joven adulto, con nuevas responsabilidades que fue capaz de asumir y llevar adelante con total competencia y eficiencia.

Todo eso se potenció a partir del momento clave que significó el arco “The Judas Contract”, en el que Deathstroke, con la ayuda de Terra, la doble agente que tenía infiltrada entre los Titans, logra atrapar a todos, excepto a Dick, de quien llega a decir que “de todos los miembros, es el que no tiene poderes el que probó ser el más difícil. Prueba de que se trata de la persona, no de los poderes”, y eso es lo que luego lleva a Dick a ser quien deba rescatar y liberar al resto de compañeros, bajo la nueva identidad de Nightwing, y con la asistencia de Jericho, el hijo de Deathstroke.

Es en el momento de su presentación como Nightwing en el que Dick razona que su decisión fue influenciada tanto por Batman como por Superman, ya que si bien toda su vida fue sidekick de Batman, Superman también formó parte de su desarrollo y crecimiento como héroe durante sus años formativos, lo cual se puede ver desde la Golden Age en muchísimas historias de “World’s Finest”, que Dick co-protagonizaba junto a Clark y Bruce. Todo eso le dio contexto y sentido tanto a la independencia como a la nueva identidad heroica de Dick, y al menos para mí, durante principios de los ´90, cuando Dick finalmente se va de los Titans (si mal no recuerdo, tras el nº 100 de “The New Titans”, durante la época en la que Arsenal asume el rol de líder), el hecho de que volviera a incorporarse a la Batifamilia durante “KnightsEnd”, se sintió en un principio como un retroceso para el personaje.

Pero a partir de ahí, no tardaron mucho en volver a convertirlo en protagonista, esta vez, al frente de su propio título mensual, con lo que ese aparente retroceso no fue más que un cambio necesario para facilitar esa transición de líder de un grupo, a único héroe de su propia serie. Primero vino el especial “Nightwing: Alfred’s return”, a mediados de 1995, en el que Alfred volvía a la mansión Wayne tras haberse alejado durante los eventos de la saga KnightFall/Quest/End, escrita por Denny O’Neil y dibujada por Greg Land; al poco tiempo saldría durante el mismo año, una miniserie de cuatro números, donde ya en su segundo número haría su primera aparición el icónico traje negro por el que es más conocido hoy en día. Finalmente, en Octubre de 1996, saldría el primer número de la primera serie mensual.

Escrito por Chuck Dixon, quien por ese entonces estaba al frente de varias series de la Batifamilia, y dibujado por un recién llegado Scott McDaniel, un dibujante que venía de trabajar en Marvel, recordado por haber sido el responsable del traje negro de Daredevil durante la etapa del guionista D.G.Chichester. Por ese entonces, el estilo de McDaniel todavía faltaba pulir bastante, pero una vez llegado a Nightwing, evolucionó a pasos agigantados. McDaniel hacía TODO bien. Su manejo de las luces y sombras, sus vistas panorámicas de la ciudad desde prácticamente cualquier ángulo posible, con Dick saltando y moviéndose entre los edificios en escorzos muy extremos (y mucho mejor hechos que los ángulos forzados de Todd McFarlane, por ejemplo). El Dick de Dixon y McDaniel es un personaje dinámico, de acción, de movimiento constante, que nunca está quieto en la página.

Una de las cosas que me encanta de esta serie, sobre todo esta primera etapa de Dixon y McDaniel, es que ambos creadores se toman el trabajo de ir paso a paso creando un entorno para el personaje, desde ambientar sus historias en otra ciudad, en las afueras de Gotham, a darle su propio elenco de personajes secundarios y su propia galería de villanos. Por supuesto, poco a poco, de forma completamente orgánica a medida que avanzan los números.

La ciudad en la que se instala Dick desde el primer número (al principio de manera casual, sin intenciones de quedarse) se llama Bludhaven y fue creada por Dixon para ésta serie. La idea era darle a Nightwing un lugar propio, alejado de Gotham pero no demasiado, para facilitar los eventuales team-ups con el resto de la Batifamilia, que durante la etapa de Dixon son bastante frecuentes. No solo Batman y Robin aparecen en la serie, sino también Huntress, Oracle, e incluso Alfred, los que se suman a los personajes de soporte, que van desde Clancy, la administradora del edificio, el dueño del bar donde trabaja Dick en horario rotativo, y los vecinos de Dick, entre los que destaca un reformado Amygdala (un ex villano de Batman al que se ve en Knightfall), y John Law, un ex superhéroe de la Golden Age conocido como Tarantula (ex miembro de All-Star Squadron, al que se puede ver joven en la serie que escribió Roy Thomas en los 80s, y en la miniserie “The Golden Age”, de James Robinson).

También hay que mencionar la extensa galería de villanos creada por Dixon y McDaniel, que -al menos en sus primeras apariciones- parecían mostrar cierta promesa, pero que después que sus creadores dejaron el título (en el nº 70, ya bastante después de terminados los ´90), no fueron muy usados por los equipos creativos que los sucedieron. Entre los más destacables están Lady Vic (“Vic” por “victims”, no por Victoria), el duo Double Dare, Stallion, Electrocutioner, Brutale, y no faltan los policías corruptos (casi todos, básicamente, desde el Jefe Redhorn, el Inspector Soames, y de ahí para abajo), todo tipo de mafiosos y gangsters, lo que incluye al ascendente Blockbuster, quien sin duda recuerda MUCHO (demasiado, y es obvio que es intencional) a Kingpin del Universo Marvel (la primera de muchas comparaciones entre Nightwing y Daredevil). También hay algunos enfrentamientos ocasionales con villanos clásicos de Batman, como Black Mask o Man-Bat en los primeros números, y KGBeast durante la saga “The hunt for Oracle” (en la época de “No Man’s Land”).

El último número publicado en los ´90 es el 38, de Diciembre de 1999, pero como ya dije antes, la etapa de Dixon sigue hasta el nº 70, aunque McDaniel se va en el 40, para ser reemplazado, alternativamente, por Greg Land, Patrick Zircher, Mike Lilly o Trevor McCarthy. Sinceramente, la sensación inevitable es que cuando se va McDaniel, el título pierde mucho de lo que lo hacía único. Ninguno de sus reemplazantes logra replicar la energía, dinamismo, y la frescura que le imprimía McDaniel a la serie. Sin ánimo de exagerar, me atrevo a decir que lo que este artista hizo para Nightwing, se puede poner a la altura de lo que hizo Tony Harris en “Starman”, o Tom Mandrake en “The Spectre”.

Afortunadamente, toda la etapa de Dixon en Nightwing se puede encontrar recopilada en ocho TPBs, que abarcan desde la miniserie previa a la serie (donde aparece el traje negro por primera vez), más todos los 70 números y los anuales y especiales correspondientes a la época.