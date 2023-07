En 1977, Steve Ditko creó varios personajes nuevos para DC Comics, que luego fueron prematuramente cancelados como resultado de lo que históricamente se conoció como “The DC implosion” (la implosión de DC), un hecho que dio como resultado que DC se viera inevitablemente forzada a cerrar más de una veintena de títulos en un lapso cortísimo de tiempo. Una de esas creaciones de Ditko fue “Shade the Changing Man”, y su serie recientemente lanzada por entonces, llegó a durar tan solo 8 números antes de la llegada de la implosión. La idea original de Shade consistía en los intentos del agente secreto Rac Shade de la dimensión Meta por limpiar su nombre, tras haber sido incriminado y acusado de traición.

El personaje tendría una nueva chance recién en 1990, de la mano del guionista británico Peter Milligan, recién llegado a DC Comics, como parte de la movida que se conoció como “the british invasión” (la invasión británica), mediante la que los directivos de DC importaron a EEUU muchos talentos provenientes del Reino Unido para trabajar en varios nuevos títulos y proyectos. Grant Morrison, Neil Gaiman, Alan Grant, y varios más desembarcaron en DC como parte de esta movida, y ahí entró también Peter Milligan.

El primer proyecto de Milligan en DC fue la miniserie “Skreemer”. Posteriormente, en Julio de 1990, seria lanzada “Shade the Changing Man”, en la que Milligan recupera y replantea al viejo personaje de Ditko. En esta nueva historia, Shade es Rac Shade, un poeta de un mundo alternativo llamado Meta, que se encuentra unido al nuestro por lo que se conoce como “The area of madness” (la zona de la locura). Mediante el uso del “madness vest” (chaleco de la locura), Shade puede transportar su conciencia a nuestro mundo, y tomar posesión de alguien que acabara de morir. El gran problema de Shade, y el disparador de toda la serie básicamente, es que es engañado para tomar posesión de un cuerpo más tiempo del aconsejado, por lo que el suyo que aún se encontraba en Meta, muere y se pudre. Esto lo obliga a quedarse en la Tierra, en el cuerpo del que tomó posesión, precisamente el de un asesino en serie llamado Troy Grenzer el cual está siendo perseguido por la policía tras escapar de la ejecución (estaba condenado a la silla eléctrica), y que había sido atrapado luego de matar a los padres de la otra protagonista del comic, Kathy George. Con cierta dificultad, Shade logra convencer a Kathy que no es realmente el asesino y se hacen amigos. Por lo menos al comienzo, ya que a medida que progresa la serie el vínculo se hará mucho más íntimo.

Junto a Milligan en el apartado gráfico hubo varios dibujantes, de los cuales el más prominente fue Chris Bachalo, quien dibujó más de 30 de los 70 números que componen la serie. Ya hablé antes de Bachalo, en la nota que hice sobre “Generation X”, y ya entonces había aclarado que el estilo con el que Bachalo experimenta para esa serie es muy distinto a su trabajo en esta. Es acá, en “Shade the changing man”, donde podemos apreciar más extensivamente la enorme capacidad creativa de Bachalo, ya que es en esta oportunidad donde le toca trabajar en un personaje por entonces muy oscuro, casi desconocido, a diferencia de cuando trabajó en “Generation X”, que aunque fuera un título nuevo, no dejaba de ser parte de la importantísima franquicia mutante de Marvel, un spin-off de X-Men, y por lo tanto, mucho más sujeto a las exigencias de la editorial.

La libertad creativa de la que gozaban tanto Milligan como Bachalo era enorme, y les abría las puertas para hacer todo tipo de historias, sin compromisos. Los guiones de Milligan tocan temas como el racismo, la sexualidad, y el aborto, mientras que Bachalo se da el gusto de plantear composiciones para nada convencionales, y de trabajar con todo tipo de materiales y técnicas, como el collage y los efectos visuales, para crear imágenes psicodélicas y surreales.

Shade se publica hasta 1996 como parte de una iniciativa que por entonces llevaba adelante la editorial, de producir material adulto, bajo el slogan “los comics no son solo para niños”, y junto a varios otros que por entonces que se publicaban bajo el mismo lema, pasó luego a formar parte de la camada inicial de títulos del nuevo sello Vertigo en 1993.

Al día de hoy, la serie es considerada un clásico y muchos lo consideran el mejor trabajo de Peter Milligan. En nuestro país pudimos leer en castellano la edición española de Zinco, que recopilaba los primeros números en dos tomos. “Shade the Changing Man” fue recopilada en su momento en solo 3 tomos, titulados “The American Scream”, “The Edge of Vision”, y “Scream Time”. Solo llegan a juntar los primeros 19 números de la serie, mientras que el resto permanece inédito en ese formato.

Hubo una suerte de secuela/homenaje, titulada “Shade the Changing Girl”, publicada en 2016, como parte de un nuevo sello llamado “Young Animal”, que por entonces fue uno de los varios intentos por parte de DC de desarrollar una nueva línea de comics orientados a lectores adultos, frente al inminente cierre de Vertigo.