Tras sus primeras aventuras en el título de Thor, Tom DeFalco y Ron Frenz continúan las historias de Eric Masterson en su propia serie, lanzada a fines de 1993, una época en la que Marvel se había metido de lleno en todas las tendencias más cuestionadas de la época, y se hacía cada vez más difícil encontrar series buenas y genuinamente entretenidas. Esta sin dudas fue una de ellas.

Una de las ventajas que tuvo Thunderstrike como personaje nuevo al iniciar su propia serie fue que, al ser un spin-off, básicamente todo su casting de personajes secundarios, aliados y villano principal, ya estaban perfectamente establecidos, porque el mismo equipo creativo que desarrolló al personaje en las páginas de «The Mighty Thor», introdujo en esta serie todos esos elementos, que posteriormente formaron parte integral del título de Eric. Con lo cual, los lectores ya estaban familiarizados con la vida de Thunderstrike por haberlo conocido en un título mucho más importante. Vuelven a aparecer Hercules, Stellaris, Sif, el grupo policial Code Blue, Marcy (la ex esposa), Kevin (el hijo, que años mas tarde sería el nuevo Thunderstrike en la línea MC2, de la que formaba parte Spidergirl, otro personaje de DeFalco), y por supuesto, Bloodaxe, el villano principal, cuya identidad se mantiene en secreto la mayor parte de la serie. De esa manera, DeFalco y Frenz pudieron meterse de lleno desde el comienzo, a contar historias de su personaje, sin necesidad de remontarse a su origen, explicar quien es, y demás detalles, porque todo ese trabajo ya estaba hecho.

El resultado fue que pudimos desde el primer momento leer las historias de Eric Masterson como si fuese una serie que venìamos leyendo desde hacía años, y nos generaba una gran familiaridad y cercanía con el protagonista.

Algo a destacar es el hecho de que los creadores lograron humanizar mucho a Eric, lo hcieron sentir muy real, en el sentido de que a la vez que era inexperto en muchos aspectos como superhéroe (algo que enfatizaba en las apariciones ocasionales de otros héroes, como Avengers o Spider-Man, en algunos números), y básicamente iba aprendiendo «a los golpes» (literal y figurativamente), también tenía problemas muy reales en su vida civil. Eric era un arquitecto desempleado, divorciado, con un hijo, y una ex esposa que si bien no lo odiaba, le tenía lastima y no lo respetaba mucho, realmente. La clase de hombre que nunca te imaginarías como superhéroe, y que encaja perfecto en la concepción clasica de superhéroe de Marvel, algo que en esos tiempos se veía cada menos.

En muchos aspectos, Eric Masterson tenía aún peor suerte que Peter Parker, quien por ese entonces estaba casado con una supermodelo, y no tenía necesariamente los problemas económicos de otras épocas. Además, cabe recordar que en los ´90 todavía se usaban los globos de pensamiento, un recurso narrativo que a partir de la década siguiente caería en desuso, y DeFalco, que era un escritor con un estilo muy clásico, sabía usarlo perfectamente, a diferencia de la camada posterior de escritores de Marvel, que las pocas veces que lo utilizaron, fue de forma completamente innecesaria. Ejemplo típico sería Brian Michael Bendis, quien en su paso por Avengers hizo el uso más inútil que se ha visto de los globos de pensamiento.

Como sea, el enfoque de DeFalco estuvo puesto en hacer a un héroe poderoso, pero no invencible, valiente pero razonable (su encuentro con Juggernaut en el nº 2 es un ejemplo hermoso de esta característica), y muy cercano al lector en cuanto a la forma en que sus problemas lo mantenían con los pies sobre la tierra.

El personaje fue en general bien recibido por los lectores (se hacía querer), aunque su diseño no era muy atemporal, sinceramente. Con el pelo atado, la barba y el chaleco, se veía muy noventoso, lo que contrastaba bastante con la forma en que estaba escrito.

No sé si existe alguna edición recopilatoria de esta serie. Sería raro, porque es una serie prácticamente olvidada hoy en día. Pero es una serie corta (tan solo 24 números) a la que sería bastante fácil meter entera en un Omnibus. Si Marvel nunca lo hizo, ojalá lo haga algún día. Pero lo dudo.