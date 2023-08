Al igual que con la vuelta de Star Wars a Marvel y su serie de 2015, en 2018 cuando la editorial recupera los derechos de la creación más famosa del mítico Robert E. Howard, Conan el Bárbaro, Jason Aaron es elegido como responsable de las nuevas aventuras del cimmerio. Es así como el 2 de Enero de 2019 ve la luz el primer número de la nueva “Conan The Barbarian”, con dibujos de Mahmud Asrar y tapas deliciosas de esa bestia llamada Esad Ribic.

La serie, de apenas 12 entregas publicadas regularmente hasta Enero del 2020, nos muestra pantallazos de distintos momentos de la vida de Conan, vida plagada de aventuras en los lugares más diversos que la “Era Hiboriana” tiene para ofrecer. Con gran oficio, Aaron construye en estas dos direcciones: por un lado nos muestra al temible bárbaro en distintas etapas de su vida, lo que le permite escribir distintas versiones del personaje (truquito que ya vimos en Thor) para poder construir, renovar y profundizar al protagonista, sin dejar de lado los elementos que funcionan como anclas de las características definitivas de Conan. Por el otro lado, el guion se luce en un paseo por un extensísimo mapa, donde las dotes del autor para la construcción de un mundo diverso, exotico, seductor, peligroso y sumamente violento. Narrativamente la historia, con sus saltos temporales y geográficos, parece estar presentada en capítulos con aventuras autoconclusivas, pero conectadas con una trama “macro” que se teje por detrás. Se trata de la Bruja Carmesí, quien junto a unos nenes macabros, aparecen una amenaza inmortal que acecha a Conan en cada etapa de la vida del héroe, en nombre de la deidad maligna Razazel. Estos 12 números de Conan, de acción trepidante y violencia descarnada, son ideales para los lectores que no tienen nociones previas del mundo del cimmerio, pero no descuida a los enciclopedistas nostálgicos, ya que como buen conocedor de la materia, Aaron deja guiños de experto a lo largo de la aventura.

En Diciembre de 2021, casi a un año de finalizar el arco “La vida y muerte de Conan”, Aaron y Asrar lanzan una miniserie llamada “Rey Conan”, de corte un poco màs introspectivo, en la que vemos al poderoso bárbaro en su rol de Rey de Aquilonia donde debe balancear sus responsabilidades como regente y su papel de padre de un joven llamado Conn. No es de sorprender que la corona le genera una carga insoportable al bárbaro, mucho más a gusto en una batalla campal a muerte contra los seguidores de Set o los muertos vivos de Azazel, que en un gabinete político administrativo. Por ello, no pasará mucho tiempo hasta la abdicación al trono que tendrá como consecuencias situaciones atípicas en la vida de Conan, como la improbable alianza con su gran rival, el hechicero Toth Amón, con quien deberá enfrentar un peligro en común. A diferencia de la primera serie, sumamente expansiva en su armado, esta segunda propuesta es mucho más contenida. Y si bien no escasean la aventura y la machaca, hay mucha más escritura orientada a la psicología del personaje y los miedos y problemas que su nueva rutina de padre y rey le generan.

En cuanto a lo visual Conan (por suerte) es bastante homogénea, ya que la casi totalidad de la colecciòn está dibujada por Asrar, talentoso dibujante turco cuyas anatomías poderosas y sensuales recuerdan de a ratos a Yanick Paquette y Oliver Coipel. Asrar no arruga con los fondos y las tramas, suelto para lo fantástico, y al que se le nota el laburo de investigaciòn de referencias para ilustrar las diversas culturas hiborias. Como si fuera poco, los escasos números que no firma Asrar están a cargo de Gerardo Zaffino, un animal de trazo virulento tan salvaje y poderoso como el bárbaro que dibuja.

El paso de Aaron por Conan fue quizás sorpresivamente corto al considerar la duración de otras series del autor para Marvel. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para que el ídolo de Alabama, poseído por Crom, saque a relucir su amor y conocimiento por el bárbaro y el mundo que lo rodea. Aaron nos lleva a golpe de espada a una visita relámpago a la Era de Hiboria en su clave de espada y hechicería clásica, de magos crueles y retorcidos frente a héroes invencibles que recorren un mundo al que el guionista se encargó de acelerar al máximo su violencia, salvajismo y tiranía a la vez que resalta y expande sus bellezas, sus culturas, su diversidad y su mitología en general.