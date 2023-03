Durante la segunda mitad de 2018, cuando Dark Horse ya sabía que perdía la licencia para publicar los comics de Conan, empezó a recopilar a lo pavote todo ese material que había generado a lo largo de casi 15 años. En esos meses aparecieron muchísimas reediciones de comics de Conan, en los más variados formatos, porque después venía Marvel a quedarse con todo. Se calcula que en total Dark Horse produjo unas 240 historietas de Conan, y hay bastante consenso entre los fans para señalar que las mejores son las miniseries de King Conan escritas por Timothy Truman y dibujadas por nuestro compatriota Tomás Giorello. Esas miniseries fueron «The Scarlet Citadel», «The Phoenix on the Sword», The Conqueror», «Wolves Beyond the Border» y Hour of the Dragon», una adaptación de la única novela que escribió Robert E. Howard, el creador de Conan. Cada uno de estos arcos tuvo su TPB recopilatorio en su momento, y el 14 de Noviembre de 2018, cuando ya se acababa la Era Dark Horse, se reeditó todo junto en un magnífico masacote de 680 páginas titulado Colossal King Conan, en un formato más grande que el clásico comic book (el célebre «oversized hardcover»).

Este brutal librazo, que reúne todo el King Conan de Truman y Giorello, más textos, bocetos y demás gemas que hacen delirar a la hinchada del bárbaro más famoso, originalmente valía u$ 100. Bastante menos que lo que costaban los cinco TPBs comprados de manera individual. Pero claro, como Dark Horse estaba editando chotocientos tomos de Conan por mes, imprimió una tirada baja, y el libro se esfumó en poco tiempo de las bateas. Veamos con qué nos encontramos si nos decidimos a tenerlo hoy.

En Book Depository lo ofrecían hasta hace poco a $ 19.500, un precio que al valor actual del dólar resulta más que atractivo. Pero ya no figura como disponible. A ver en páginas de España… En IberLibro no lo tienen. En Todo Colección lo ofrecían a 800 euros (una animalada) pero ya no quedan ejemplares ni siquiera a ese precio. En una página de Inglaterra pasa algo similar: lo estaban ofreciendo a 600 libras, pero ya no hay ejemplares disponibles.

A ver en Estados Unidos, si queda algo… En Amazon no lo tienen. En las típicas comiquerías de venta online (Mile High, MyComicShop, etc.) tampoco lo tienen. ¿A ver el Amazon de México? Tampoco lo tienen. Y en E-Bay aparece un ejemplar ofrecido a u$ 800, o sea OCHO veces más de lo que costaba cuando salió, hace menos de cinco años. Un disparate.

Ante este panorama desolador, no es improbable que alguno diga «me chupa un huevo tenerlo en idioma original, me lo compro en castellano». Obviamente este libro tuvo edición española, porque -como todos sabemos- en España el comic está regido por una Santísima Trinidad compuesta por Conan, Dragon Ball y Spider-Man, y ningún comic en el que aparezca el grandote melenudo de Cimmeria se queda sin su edición en ese país. Efectivamente, en Abril de 2019 apareció el Conan Rey de Truman y Giorello Integral, editado por Planeta-DeAgostini. Esta versión también trae los cinco arcos argumentales que ya enumeramos, pero ofrece menos extras, por eso tiene 608 páginas, 72 menos que el tomo yanki.

En su momento, el integral se lanzó a 40 euros. Hoy está descatalogado y es muy difícil de conseguir. En algunos sitios lo ofrecen (usado) a 190 euros, casi cinco veces más de lo que valía hace cuatro años. Aún así, es el precio más barato al que lo vas a encontrar. Repito: usado y con 72 páginas menos que el original de Dark Horse. Vos sabrás si te cierra embarcarte en semejante inversión para tener esta merca en tu biblioteca… o si preferís buscar de a uno los cinco TPBs, o si ponerte a coleccionar de a una las revistitas.

Lo importante es que sepas que si alguna vez te copás con Conan y te preguntás por dónde empezar a leer los comics del Cimmeriano, acá tenés una etapa realmente espectacular. Yo nunca fui muy especialista en Conan, pero creo que esta es la etapa que más me gustó de todas las que leí con este personaje. Me gusta que sea un cincuentón muy curtido, no tan impulsivo como en sus años mozos. Me gusta que para cuando matan a sus compañeros uno ya se encariñó con ellos… y lo que más me gusta: a diferencia del Conan de Roy Thomas, el clásico, el de los años ´70 en Marvel, este no está suavizado. La violencia es tremenda, la sangre te salpica, vuelan cabezas a la mierda… como debe ser un comic de bárbaros, no? Pero además hay diálogos muy logrados, hay cuerpos desnudos, hay gente que coge… Muchas cosas que en el Conan de Thomas no recuerdo haber visto nunca. Por ahí (repito) porque leí muy poco. Estos guiones de Truman está pensado para satisfacer a cualquier fan de la aventura. Hay locaciones exóticas, sacrificios, persecuciones, magia, combates a todo o nada, lindos toques de continuidad que hilvanan a la era de Conan con las de otros personajes de Howard, volantazos que no te ves venir… Realmente está todo muy bien pensado y bien cuidado.

Y el dibujo de Giorello, ma-mita… Una bestialidad lo que dibuja nuestro compatriota en estas páginas. Tomás entregaba lápices sin entintar, tan complejos, tan sólidos, tan trabajados, que -photoshop mediante- se ven como si estuvieran entintados como los dioses. Sobre esos lápices, el colorista (nada menos que el gran José Villarrubia) no tenía más que añadir su propia magia, con unos resultados sublimes. El Conan de Giorello es enorme y exhuberante, y habita un mundo al que también se le aplican esos calificativos. Y el aporte de Villarrubia hace que todo sea vea aún más bello y más épico. Así da gusto bancar la monarquía.