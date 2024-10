El comic de los Herculoides

The Herculoids son personajes que circulan por las márgenes de la cultura popular desde 1967 y no, esta no va a ser la primera vez que sus aventuras lleguen a la historieta. Pero sí la primera vez que Zandor, Tara, Dorno, Igoo, Tundro, Zok, Gleep y Gloop estén al frente de su propia serie.

Falta un montón. Dynamite Entertainment anuncia el debut de la revista recién para Febrero de 2025, pero la manija ya crece día a día y no se sabe hasta dónde puede llegar. El guionista va a ser Tom Sniegoski y el dibujante, nada menos que Craig Rousseau.

Por fin vamos a tener historietas como la gente con estos fascinantes personajes de Hanna-Barbera, a quienes veremos proteger su hogar y descubrir secretos enormes acerca de su planeta. A esperar con ansias el TPB (o LOS TPB, si el primer arco vende decentemente).