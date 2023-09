El regreso de Wonder Woman

Este mes, dentro de la movida de Dawn of the DC, se destaca el inminente nº1 de la nueva serie de Wonder Woman, a cargo de Tom King y Daniel Sampere. La nueva revista se lanza con un número especial de 40 páginas, y un arco argumental en el que ahora Wonder Woman es una forajida, que está prófuga de la justicia.

Luego de que una misteriosa amazona es acusada de cometer un genocidio, el Congreso aprueba la Ley de Seguridad Amazona, que expulsa a todas las amazonas del territorio de los EEUU. Para llevar adelante la medida, el gobierno arma un grupo de tareas, la Amazon Extradition Entity (A.X.E.), que se encargará de sacar del medio a como dé lugar a aquellas que no cumplan la orden de abandonar el territorio yanki. Ahora, mientras busca la verdad detrás de la matanza, Wonder Woman es una forajida en el mundo al que alguna vez juró proteger. Tom King promete además mucho protagonismo para las tres Wonder Girls: Donna Troy, Cassie Sandsmark y Yara Flor.

El exitoso guionista está en plena promoción de la revista, y otorga entrevistas a un montón de colegas. En ellas dice cosas como estas: «Me parece que uno de los problemas que tiene Diana es que la subieron demasiado al pedestal y la tratan como si fuera perfecta. Es muy difícil vincularse con una persona perfecta. Ninguno de nosotros es perfecto y es difícil empatizar con alguien así. Yo me crié con los X-Men de Chris Claremont, donde cada personaje tenía su falla copada».

King dice haber tomado muchas influencias de las etapas de Gail Simone y Greg Rucka. Y declara: «Diana es rebelde, en un sentido en el que Superman y Batman no lo son. Batman impone el statu quo, combate el crimen… Superman es un pibe de Kansas que cree en los valores americanos y de alguna manera piensa «quiero que las cosas sean así como son». Y Wonder Woman no es así. Ella es la que dice «esto así no funciona, no lo voy a seguir haciendo así». Nunca se va a limitar a hacer lo que los demás le digan que haga. Ella está tratando de crear un mundo mejor».