Gente Divertida es un proyecto de historieta escrito y dibujado por Floribundo (pseudónimo de Nicolás Caminoa). Consiste en una tira semanal que se publica en redes (Instagram y X). Las tiras son de 9 viñetas cuadradas, dibujadas de manera tradicional. Cada tira presenta una situación autoconclusiva, con uno o más personajes, a los cuales en general no se les conoce el nombre, la edad ni el género. Esto es así para poner el foco en la situación que se presenta, no se busca un desarrollo ni una continuidad.

La tira no es precisamente de humor gráfico, si bien hay algunas premisas que buscan hacer reír al lector. También se presentan situaciones más bien tristes, o mundanas. No se busca deslumbrar todo el tiempo, sino poner el foco en situaciones de la vida, la cual no todo el tiempo es graciosa. Tragicomedia quizá sería el género más apropiado.

El proyecto consiste en 5 volúmenes. El primero fue Aburrimiento, contiene las primeras 25 tiras, y es autoeditado por el autor en un formato de fanzine, cada volumen subsiguiente también contiene 25 tiras. El segundo volumen, Serpiente & Escaleras, es el que se está serializando actualmente. El siguiente se titulará Sentido Común.

Nicolás Caminoa es un artista visual enfocado principalmente en la ilustración y la historieta de apenas 22 años. Ha desarrollado los ciclos culturales ‘Tertulia’ y ‘Cháchara’, que consisten en jams de dibujo y charlas con artistas respectivamente. Además ha realizado visuales en vivo para diversas bandas y proyectos musicales. También trabajó realizando arte para videojuegos y otros proyectos audiovisuales.

Descubrilo en Instagram, y si ves su fanzine en algún lado, dale una oportunidad.