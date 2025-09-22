Lo nuevo de Bartolomé Seguí

La editorial francesa Phileas lanza esta semana una novela gráfica policial titulada «Vendetta», que no es otra cosa que la adaptación de A Quiet Belief in Angels, la novela escrita por R. J. Ellory en 2007. Lo interesante es que el guion está a cargo de Fabrice Colin, y los dibujos a cargo del maestro catalán Bartolomé Seguí.

A lo largo de 136 páginas, los autores nos llevan a la New Orleans de 2006, cuando Ernesto Perez se entrega a las autoridades tras haber secuestrado a la hija del gobernador de Louisiana. Quiere quedar cara a cara con Ray Hartmann, un funcionario poderoso de Washington, que integra una unidad de lucha contra el crimen organizado. Solo bajo esa condición, Perez le revelará a los investigadores cómo recuperar sana y salva a la joven. Y eso será solo el inicio de una larga confrontación entre los dos hombres. Perez va a repasar hacia atrás todo su itinerario, un recuento increíble de una vida de asesinatos al servicio de la mafia, medio siglo de la cara oculta de Estados Unidos, de Las Vegas a Chicago, de Fidel Castro y John F. Kennedy hasta nuestros días.

Supongo que al estar involucrado un prócer del comic español, esto se va a traducir a nuestro idioma en un plazo razonable.