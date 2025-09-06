Lo nuevo de David B.

​L’Association anuncia para la semana que viene el lanzamiento de la nueva obra del maestro David B., una novela gráfica de 256 páginas en blanco y negro, titulada Monsieur Chouette.

Es de noche y una joven camina rápido entre sombras ominosas que la inquietan. Un curioso personaje la encara: es Monsieur Chouette, quien le propone guiarla a través del país de los muertos. Así se inicia un viaje fantástico y misterioso, porque en el país de los muertos, todo es tan efímero que cada día los edificios de transforman. Todo se transforma con la llegada de nuevos cargamentos de muertos, mientras los autos repiten una y otra vez el accidente en el que se hicieron pelota. Un mundo superpoblado, enloquecido, un caos donde el único que tiene su rinconcito bajo control es Cerbero, el perro de fuego, una criatura infalible y letal.

David B. desarrolla en esta obra una mitología propia y nos propone una persecución alucinada y metafísica entre sombras, recovecos, gárgolas y seres quiméricos. Dibujado en tinta china con un nivel de detalle y de virtuosismo sencillamente imposibles, este País de los Muertos resulta tan terrible como maravilloso.

Ojalá se traduzca pronto al castellano.