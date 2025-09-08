Nuevo equipo para las TMNT

​IDW anuncia que el nº12 de Teenage Mutant Ninja Turtles será el último del equipo creativo actual, integrado por Jason Aaron y el capo cordobés Juan Ferreyra. A partir de Octubre, con la aparición del nº13, la revista va a estar a cargo de una nueva dupla, integrada por Gene Luen Yang y Freddie E. Williams II.

Gene Luen Yang no solo es una máquina de meter hitazos en el palo de las novelas gráficas (American Born Chinese, Superman Smashes the Klan): también tiene muchas décadas de fanático de las Tortugas a sus espaldas, y uno de sus primeros comics lo autoeditó gracias a una beca de la fundación Xeric, que patrocinaba nada menos que Peter Laird. Y Williams II, de largo recorrido en DC Comics, y también muy identificado con He-Man y y los Thundercats, viene de dibujar el team-up de las TMNT con Batman, y a esta altura ya es un referente indiscutido en esto de los comics protagonizados por los íconos masivos de los ´80.

Así que todo permite suponer que la serie actual de los quelonios, que arrancó el año pasado con gran éxito de ventas, se va a mantener allá arriba.