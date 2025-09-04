Otra crisis para los Ultimate

Hace un par de años, Marvel relanzó con bombos y platillos un nuevo Universo Ultimate, pero esta vez el chiste duró menos y las ventas no fueron las esperadas.

¿Qué se hace en estos casos? Traer de regreso al Maker y que haga mierda todo. Y eso es básicamente lo que vamos a ver en los cinco episodios de Ultimate Endgame, una miniserie que se lanza el último día de este año, y que tendrá como guionista a Deniz Camp, junto a varios dibujantes de mitad de tabla para abajo.

Después de dos años recluido, el Maker está listo para emerger y confrontar con los héroes que le trajeron esperanza y libertad a un mundo que alguna vez gobernó con mano de hierro. Por primera vez se juntan todos los personajes de los cinco títulos que componen la línea Ultimate, para definir el futuro de este universo en una machaca épica contra el Maker y sus poderosos aliados.

