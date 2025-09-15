Palpitando el nuevo Astérix

Ahora sí, ya está todo confirmado. Incluso ya podemos dar a conocer la portada definitiva de lo que será el 41º álbum de la serie de historietas más popular de la historia del comic europeo.

El 23 de Octubre, Astérix y Obélix vuelven a las librerías de todo el mundo, para protagonizar una aventura que los llevará a Lusitania, el territorio hoy conocido como Portugal. Al igual que en la entrega anterior, el guion está a cargo de Fabcaro, y como ya es costumbre, los dibujos son obra del increíble Didier Conrad, que no para nunca de subir la vara.

En Francia edita Hachette, y en Argentina está confirmada la edición por parte de Libros del Zorzal, aunque habrá que esperar hasta la Feria del Libro de Buenos Aires para tenerla en nuestras manos.