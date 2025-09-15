Palpitando el nuevo Astérix

Ahora sí, ya está todo confirmado. Incluso ya podemos dar a conocer la portada definitiva de lo que será el 41º álbum de la serie de historietas más popular de la historia del comic europeo.
El 23 de Octubre, Astérix y Obélix vuelven a las librerías de todo el mundo, para protagonizar una aventura que los llevará a Lusitania, el territorio hoy conocido como Portugal. Al igual que en la entrega anterior, el guion está a cargo de Fabcaro, y como ya es costumbre, los dibujos son obra del increíble Didier Conrad, que no para nunca de subir la vara.
En Francia edita Hachette, y en Argentina está confirmada la edición por parte de Libros del Zorzal, aunque habrá que esperar hasta la Feria del Libro de Buenos Aires para tenerla en nuestras manos.
Dejanos tus comentarios:
