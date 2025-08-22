Remington 1885 en castellano

Ahora que el western parece estar de moda en el mercado español, Norma anuncia para Septiembre la edición española de Remington 1885, una notable novela gráfica de autores españoles, que (como suele suceder) fue realizada para el mercado francés. Escrita por el gran Josep Maria Polls y dibujada por Sagar Fornies, Remington 1885 vio la luz en Abril de este año en Francia, editada por Dargaud.

En estas 112 páginas a todo color, nos vamos a 1885, cuando el joven ilustrador Frederic Remington visita la reserva india de San Carlos, en Arizona, con la esperanza de vender sus dibujos a la revista Harper’s Weekly. Su viaje coincide con la última gran revuelta apache liderada por el poderoso caudillo Gerónimo. Los caminos del joven ilustrador y del veterano guerrero se cruzan en una historia que marca el ascenso del artista y el ocaso del líder apache. Dos figuras decisivas para la leyenda del lejano Oeste unidas en un relato apasionante.

También como es costumbre, Norma te cobra 29 euros por el mismo libro que Dargaud te cobra 23. Se entiende que en España las tiradas son más bajas, pero si no se ponen las pilas van a lograr que todos los fans españoles se pongan a estudiar francés.

