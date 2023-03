Tarantino, la novela gráfica

Desde Agosto de 2022 circula en el mercado francés una novela gráfica escrita y dibujada por Améziane Amazing que explora la vida y la filmografía de Quentin Tarantino. Tras aquel debut de la mano de Les Editiions Du Rocher, la obra se dio a conocer en otros mercados y ahora es la editorial británica Titan la que anuncia su publicación en inglés, prevista para Octubre.

Traducida como «Quentin by Tarantino», la novela de Améziane Amazing le dedica sus 228 páginas a recorrer y celebrar una carrera única y revolucionaria, repleta de giros y volantazos imposibles. Desde sus humildes inicios en un videoclub a las películas que detonaron el indie de los ´90, la obra sigue a Tarantino y revela detalles poco conocidos de su vida, hasta llegar al estreno de Once Upon A Time In Hollywood, con el director absolutamente consagrado.

Esencial para los fans de siempre y para los nuevos, la novela gráfica es una celebración del inconfundible estilo de Tarantino, sus diálogos elaborados, sus referencias a la cultura pop y su amor por las artes marciales y el spaghetti western. Amazing Améziane capta sus cambios estilísticos y su evolución como autor como lo haría Tarantino en una de sus películas: con onda y con unos diálogos inolvidables.

A ver cuándo se despierta un editor hispanoparlante y la traduce al castellano…