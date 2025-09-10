Tex y la shamana

La editorial Sergio Bonelli anuncia para la semana que viene un nuevo álbum de la colección Tex Romanza a Fumetti, el Vol.21 de esta serie semestral en la que el célebre cowboy protagoniza aventuras autoconclusivas narradas en 46 páginas y editadas «a la francesa», a todo color y en tapa dura.

Esta vez, los autores a cargo del álbum son el guionista Luca Barbieri y el dibujante Pasquale del Vecchio, y el título es «Lozen, Nata Dalla Tempesta!» (Lozen, nacida de la tempestad).

Lozen es una shamana cheyenne, que custodia un secreto clave para encontrar el fabuloso tesoro de su hermano Victorio. El ávido coronel Terrazas la quiere secuestrar para arrebatárselo, mientras un enigmático profeta apache inflama los ánimos de los guerreros mescaleros. Todo está a punto de estallar, y la misión de Tex y Tiger será seguir la pista de la verdad y la justicia para que no sobrevenga una tragedia.